Vijftien innovatieve Visma-bedrijven binnen de accountancysector werken samen aan een compleet toekomstbestendig ecosysteem voor jouw kantoor. Op 29 september organiseren zij gezamenlijk hét accountancy event van 2022. Kom jij ervaren hoe de connectiviteit van deze softwarebedrijven voor jouw kantoor vooruitgang creëert?

Wil jij de kracht van ‘connected’ zijn ervaren?

Waar worden ondernemers blij van? Van advies dat hun bedrijfssucces vergroot, hen behoedt voor misstappen en advies dat hun vrijheid geeft. Dat advies geven accountants die connected zijn: met de maatschappij, met wet- en regelgeving en met hun klanten. Toekomstmuziek? Met de Connected Experience voor accountants werken innovatieve Visma-bedrijven samen aan een compleet toekomstbestendig ecosysteem voor de accountancysector. De beste innovatieve cloudoplossingen ondersteunen alle werkzaamheden binnen het moderne accountants- en administratiekantoor. Op basis van 30 jaar ervaring met automatisering van de accountancysector en diepgaande kennis van nieuwste technologieën vertalen we techniek naar tools die helpen de relatie met je klanten te verbeteren.

Het Visma Connected Experience voor accountants event

Vijftien Visma business units hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een evenement gekomen waarin de accountant centraal staat. De accountant connecten met branchespecialisten, vakgenoten en software-experts, daar draait het om. Op 29 september vindt daarom de eerste editie van het Visma Connected Experience event voor accountants in De Kromhouthal in Amsterdam plaats, met als overkoepelend thema het creëren van vooruitgang door connectiviteit van de softwarebedrijven. Succes staat namelijk nooit op zichzelf en het hangt niet af van één ding. Succes ontstaat vanuit het maken van combinaties. Door te verbinden en samen te voegen ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zo creëren we met zijn allen vooruitgang.

Drie redenen om naar het Visma Connected Experience event voor accountants te komen:

Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste technologie voor accountantskantoren.

Je zoekt verbinding met branche specialisten, vakgenoten en software experts.

Je ontdekt de toegevoegde waarde van technologie die écht connected is.

Als kers op de taart is de dag gevuld met een groot aantal inspirerende keynote sprekers die je voorzien van allerlei trends en ontwikkelingen die zich nu in de markt voordoen.

Laat je inspireren!

Vanaf 9:00 openende deuren van de Kromhouthal in Amsterdam, waarna de aftrap van onze dagvoorzitter Annemarie van Campen volgt. Annemarie is een kei in ICT en online communicatie én sterk in digitale zaken, vernieuwing en innovatie. Met haar voorliefde voor digitalisering zorgt zij voor een geslaagde dag door verbinding en zal zij het dialoog aangaan met de gastsprekers in de volgende sessies:

Everything is better connected: Visma’s visie op de accountancybranche

John Reynders, Area Director bij Visma Benelux, gaat in op de trends in de accountancybranche. Consumenten verwachten steeds meer. Duurzamer, meer data, andere businessmodellen, verbeterde veiligheid en privacy en een compleet nieuwe manier van werken. Hij vertelt hoe jij hier het beste op kan inspelen op basis van ervaringen binnen Visma.

Global but local: Hoe jij lokaal profiteert van Visma’s internationale kennis

Therese Sletten (Strategic Initiatives Director bij Visma) en Håkon Ruud (Business Development Manager bij Visma International) vertellen hoe zij de internationale kennis en ervaring van Visma en die van lokale markten bij elkaar brengen tijdens deze innovatieve sessie. Hoe profiteert jouw kantoor van de Visma expertise op het gebied van o.a. AI en Deep Learning? En aan welke concrete use-cases werken onze innovatiegroepen?

De Netwerkshow

Wist je dat 85% van de mensen het lastig vindt om tijdens een event op een onbekende af te stappen? Zonde, want netwerken is een verbindende kracht dat mooie kansen biedt, zoals nieuwe klanten, businesskansen en waardevolle samenwerkingen. Tijdens de netwerkshow van Judith Smits, leer je op een leuke en ludieke manier mensen kennen en doe je praktische kennis op over on- en offline netwerken. Deze interactieve show vol FUN, energie & entertainment wil je niet missen.

Connected Experience: De product tour

Jeroen van Haasteren heeft gezamenlijk met de andere Visma Connected Experience bedrijven hard gewerkt aan drie product innovaties die hét verschil gaan maken voor jouw accountants- of administratiekantoor. Als een van de voortrekkers bij de Visma Connected Experience, is het zijn missie innovatieve synergieën te creëren voor de accountant. Benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet? Je ziet het in zijn live product demo!

Visma Security. A shared responsibility

Espen Johansen (Director of Security bij Visma) & Cindy Wubben (Chief Information Security Officer bij Visma Benelux) geven tips om jouw kantoor te beschermen tegen hackers. Op basis van verschillende onderzoeken, samenwerkingen (met spionnen en politie!) én ervaringen van Visma, delen zij waardevolle kennis. Wist jij bijvoorbeeld dat elk Visma bedrijf een platinum, gouden, zilveren of bronzen plaat kan winnen op basis van hun security niveau?

Goud dankzij data

Zeg je schaatsen, dan zeg je Team Jumbo Visma! Als afsluiter van de dag vertelt schaatscoach Jac Orie alles over hoe het schaatsteam zo succesvol is geworden. Hoe heeft dit team in de afgelopen vijf Olympische winterspelen met 7 verschillende atleten 8 keer Olympisch goud gewonnen? Eén van zijn geheimen: continu op zoek naar verborgen inzichten in data. Wat kan het bedrijfsleven van zijn aanpak leren?

Wil jij connected zijn? Meld je aan!

Een dag vol inspiratie, kennisdeling en mogelijkheden tot netwerken. Wil je weten hoe connected zijn jou als accountant kan helpen? Meld je dan nu hier gratis aan!