Visma lanceert CRMHub

Visma | PinkWeb komt met de Visma CRMHub. De Visma CRMHub synchroniseert CRM-mutaties automatisch. Dat levert tijdsbesparing op en draagt bij aan de datakwaliteit, het veilig omgaan met klantdata en een uniform klantbeeld op basis waarvan werkzaamheden plaatsvinden.

Op het Visma Connected Experience event voor accountants van 29 september 2022 is de Visma CRMHub gelanceerd en live gedemonstreerd in combinatie met Visma Advisor als CRM-bron, Yuki en PinkWeb. De Visma CRMHub ondersteunt de meest gebruikte CRM-pakketten in accountancy en steeds meer software-oplossingen sluiten aan om klantgegevens te ontvangen en up-to-date te houden.

De meeste kantoren in accountancy geloven in “best of breed” software. Ze kiezen die oplossingen die het beste passen bij hun organisatie en hun klanten. Het is van belang dat klantgegevens in al die oplossingen up-to-date zijn. Op die manier start je werkzaamheden op basis van de juiste informatie. Gebruikers tikken wijzigingen in klantgegevens meestal handmatig over in elk gebruikt softwarepakket. Dat kost veel handelingen en tijd, is foutgevoelig en het risico bestaat dat je exports en klantgegevens onvoldoende beveiligd uitwisselt.

Het eenvoudiger maken en automatiseren van complexe processen en taken is een belangrijke component in de missie van Visma en PinkWeb. Daarbij staan de zorg voor informatiebeveiliging en gemak voor de gebruiker centraal. Medewerkers van accountancykantoren kunnen zo hun tijd besteden aan hun klanten in plaats van het up-to-date houden van klantgegevens.

Op dit moment worden tien verschillende CRM-pakketten ondersteund als bron voor klantinformatie. De softwarepakketten in de Visma Connected Experience voor accountants zullen de komende tijd aansluiten. De eerste aangesloten pakketten zijn nu live voor het ontvangen van klantgegevens en klantmutaties. Softwareleveranciers besparen veel

tijd, geld en moeite door het niet hoeven bouwen en onderhouden van meerdere veilige en geavanceerde CRM-integraties. Voor veel accountantskantoren zal de Visma CRMHub gratis zijn in gebruik.