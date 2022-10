Helemaal op haar plek

Als klein meisje wist Nicole Verberne al dat ze later ‘iets met cijfers’ wilde. Haar ouders hadden een garagebedrijf en als haar moeder de administratie deed, ‘moest’ ze mee. Dan vouwde ze brieven in enveloppen en zag ze ondertussen haar moeder bezig met al die getallen. Nu is ze registeraccountant en adviseur MKB bij KRC Van Elderen.

Bij KRC Van Elderen zijn de vrouwen in de meerderheid (behalve bij de aandeelhouders, daar is de verhouding één tegen zeven). ‘Dat geeft een bepaalde sfeer’, zegt Verberne. ‘Er is begrip als er eerst een kind naar school moet voor de werkdag begint.’ Ze merkt het ook in het contact met klanten. ‘Het beeld is dat vrouwen veel empathie hebben en aanvoelend zijn. Hierdoor heeft een klant sneller het idee zijn ei kwijt te kunnen.’

Gaat om type mens

Verberne is er, zegt ze, niet alleen voor de onderneming, maar juist ook voor de ondernemer. Naast werken met cijfers maakt het helpen en adviseren van ondernemers haar werk zo aantrekkelijk. ‘Als een ondernemer een rommeltje heeft gemaakt van zijn administratie en om hulp roept, dan geeft het enorm veel voldoening om te zorgen dat alles weer op de rit komt. Of het dan een kleine ondernemer is of een grote MKB’er, maakt niet uit. Het gaat om het type mens dat voor me staat. En heel eerlijk: de beste klik heb ik vaak met ondernemers die zelf met zijn voeten in de klei staan. Dus iemand die meer met zijn eigen vak bezig is dan met de cijfers.’

Als voorbeeld noemt ze Pascal, een ZZP’er die zijn boekhouding elk kwartaal netjes aanleverde voor de BTW-aangifte. ‘Hij zag er verder niets van terug, maar hoefde dat ook niet, want hij had er geen interesse voor. Zijn oude boekhouder werkte met Excel, maar toen hij bij mij kwam, heb ik hem overgezet naar Snelstart. Daar verwerkt hij nu zelf zijn administratie. Na een paar weken belde hij me enthousiast op: “Nicole, dit is eigenlijk hartstikke leuk!”. Inmiddels bespreken we elk kwartaal hoe hij ervoor staat. Investeringen worden niet meer op gevoel gedaan, maar onderbouwd op basis van de cijfers.’

Jezelf overbodig maken

Het mooiste vindt Verberne als ze zichzelf bij een klant bijna overbodig heeft gemaakt. Nicole Verberne: ‘hoe leuk is het als ze op een gegeven moment alles zelf kunnen? Het gebeurde ook bij een klant die ik al jaren ken: Michelle en Anouk van Laserkliniek Zwolle. Ik begon met het verwerken van de boekhouding en de kliniek bleef ondertussen gestaag groeien. In het begin snapten Michelle en Anouk niet veel van de cijfers en wat het allemaal betekende, maar ik heb ze stap voor stap meegenomen. Inmiddels doen ze een gedeelte van de administratie zelf en bekijken en interpreteren ze hun cijfers in Visionplanner. Prachtig toch? Dat is het niveau waar ik al mijn klanten naartoe wil brengen.’

Het kenmerkt de drive en ambitie van de RA. Ze zegt eerlijk dat ze zichzelf eerst vooral zag als een moeder van twee jonge dochters die daarnaast werkt. Ondertussen weet ze allang dat moederschap en werken heel goed te combineren zijn. ‘Bij KRC Van Elderen is ook veel mogelijk’, zegt ze. ‘Er is veel flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. En trouwens, het gaat hier niet om mannen of vrouwen, maar om de beste persoon op de juiste plek.’ En die verhouding van zeven tegen één? ‘Daar wil ik echt wel verandering in aanbrengen.’