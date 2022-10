Limburgs Haagmans Seelen Accountancy neemt administratiekantoor over

Haagmans Seelen Accountancy uit Heerlen neemt per 1 januari 2023 administratiekantoor D&P Administratie uit Kerkrade over. De medewerkers van D&P verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar, meldt het Limburgse accountantskantoor op de eigen site.

D&P administratie is gestart in Schaesberg in 1988. Ruim dertig jaar verder vonden de huidige eigenaren Marianne en Arno Dautzenberg dat de tijd was gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen. Ze zullen per 1 januari niet stoppen, in 2023 dragen beiden nog alle zaken over.

Haagmans Seelen Accountancy meldt over de overname: ‘Wij hebben elkaar gevonden en hebben geconstateerd dat er sprake is van een werkwijze die heel erg aansluit op die van ons, goede klantenbinding en dicht naast de klanten staan. Dit ligt helemaal in lijn met ons doel om voor een bedrijf financiële rust te creëren, met kwaliteit als belangrijkste drijfveer. […] Wij zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben gekregen en zullen de werkzaamheden voor de klanten van D&P administratie gaan uitvoeren zoals wij dat ook al jaren doen voor onze bestaande klanten.’