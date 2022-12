WKR biedt grip op de vrije ruimte in 2023

Als het om de werkkostenregeling gaat, zijn er zelfs jaren na de invoering in 2015 nog veel onduidelijkheden. Sommige vergoedingen vallen binnen de vrije ruimte en zijn vrijgesteld van loonbelasting, maar anderen weer niet. De vrije ruimte heeft daarmee direct zijn regels. Door de werkkostenregeling goed administratief te verwerken, voorkom je een overschrijding van de vrije ruimte én een hoge naheffing.

Met de invoering van de WKR worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gezien als loon en dat is goed nieuws voor werkgevers. Vergoedingen voor o.a. (zakelijke) laptops of tablets, koffie of thee op de werkplek, treinkaartjes en parkeerkosten zijn hiermee bijvoorbeeld vrijgesteld van loonbelasting.

Een verhoging naar 3% in 2023 voor energietarieven

De vrije ruimte kan je ook gebruiken bij een vergoeding voor energiekosten. Deze zijn recentelijk flink gestegen. Met de verhoging naar 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom in 2023, kan je als werkgever een hogere compensatie bieden aan medewerkers. Deze verruiming is echter tijdelijk. In 2024 geldt er een nieuw percentage van 1,92%.

Zelfs met een hoger percentage voor de vrije ruimte in 2023, kun je als werkgever niet alle vergoedingen onbelast verstrekken. De uitdaging zit hem dan ook in een goede administratieve afhandeling van de verschillende kosten. Hiermee voorkom je een overschrijding van de vrije ruimte én een naheffing, waarin de kosten met 80% worden belast.

Om grip te houden op de vrije ruimte en overschrijding te voorkomen, kent KING Finance de ‘online werkkostenregeling’ als optionele functionaliteit. Hiermee is het eenvoudig om werkkostendossiercodes toe te voegen aan de administratie. Als gebruiker zie je niet alleen hoeveel je nog kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, maar worden deze direct administratief verwerkt.

Meld je aan voor het webinar en ontdek de functionaliteiten!

Tijdens de webinars gaan we dieper in op de mogelijkheden van deze functionaliteit én de regels waarmee je als ondernemer en accountant te maken krijgt als je werkt met personeel.

De webinars vinden plaats op dinsdag 13 en 20 december en zijn kosteloos te volgen.