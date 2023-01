Zakelijk lenen voor je bedrijf: hier kan je terecht

Wanneer ondernemers onvoldoende financiële middelen hebben om in hun bedrijf te investeren, sluiten zij vaak een lening af. Je spreidt de kosten op deze manier uit over meerdere jaren, waardoor het ineens toch mogelijk is om te investeren. Lijkt dit je wel wat, maar heb je nog niet eerder zakelijk geld geleend? Dan vraag jij je mogelijk af waar je terecht kunt voor een dergelijke lening. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij je namelijk waar je een zakelijke lening af kunt sluiten.

Zakelijk lening afsluiten bij een bank

Als het over geld lenen gaat, denken de meeste mensen al snel aan een bank. Niet gek, want hier kun je inderdaad een lening afsluiten. Banken bieden niet alleen persoonlijke leningen aan, maar je kunt er ook zakelijk geld lenen. Wie een zakelijke lening af wil sluiten bij een bank, kan hiervoor langsgaan bij een vestiging. Toch hoeft dit lang niet altijd, want veel banken bieden vandaag de dag namelijk de mogelijkheid aan om online een zakelijke lening aan te vragen. Online een zakelijke lening aanvragen kan meestal tot 250.000 euro.

Geld lenen bij een online geldverstrekker

Sommige ondernemers denken dat een zakelijke lening enkel afgesloten kan worden bij een bank. Dit is een misvatting, want jij kunt je namelijk ook tot een online geldverstrekker richten. Hier denk je misschien niet direct aan, maar toch kan dit een goede keuze zijn. Bij een online geldverstrekker kun je mogelijk meer lenen dan bij een bank. Daarbij komt dat de voorwaarden van de lening (een stuk) gunstiger kunnen zijn. Ook bij online geldverstrekkers kun je soms maar tot een maximaal bedrag online een zakelijke financiering aanvragen.

Hoe vraag je online een zakelijke lening aan?

Wil je de deur niet uit om een zakelijke lening aan te vragen? Ga dan op zoek naar een partij waarbij je online een aanvraag in kunt dienen. Voordat je het aanvraagproces start, moet je eerst bepalen welke zakelijke financiering het beste bij jouw bedrijf past. Vaak kun je in ieder geval kiezen uit een zakelijke lening, zakelijk krediet en een bedrijfshypotheek. Wanneer je weet welke financiering het moet worden, start je het aanvraagproces. Vaak is het enkel een kwestie van het doorlopen van de verschillende stappen. Dit neemt meestal niet meer dan een kwartier in beslag, waardoor je snel weet waar je aan toe bent.

Meer lenen dan 250.000 euro?

Bij veel geldverstrekkers kun je tot 250.000 euro online een zakelijke lening aanvragen. Wil je meer lenen? Dan denk je misschien dat dit niet mogelijk is. Dit is een misvatting, want je kunt wel degelijk meer lenen dan 250.000 euro. Je moet dan alleen wel een afspraak maken voor een gesprek. Een geldverstrekker wil in dat geval namelijk weten met wie ze te maken hebben. Een gesprek plan je makkelijk en snel in via de website van de bank of online geldverstrekker. Bij de meeste partijen vindt zo’n gesprek tegenwoordig online plaats, waardoor je er de deur niet voor uit hoeft. In principe verloopt het aanvraagproces ook nu volledig digitaal.