Meer dan de helft van Nederlandse wagenpark ouder dan 10 jaar

Ruim de helft van de 11 miljoen personenauto’s en bedrijfswagens in Nederland is meer dan tien jaar oud, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) op basis van nieuwe cijfers. Daarmee heeft Nederland een van de oudste wagenparken in Europa.

In de categorie ouder dan tien jaar rijden nog 2976 elektrische personenauto’s rond en 403 elektrische bedrijfswagens. “Dat valt in het niet bij de aantallen verbrandingsmotoren in die leeftijdsgroep die nog in gebruik zijn”, aldus de RDW.

Nederland telt nu in totaal 343.677 elektrische personenauto’s en lichte bedrijfswagens. “Dit aantal lijkt nog bescheiden. Toch is elektrisch rijden met een opmars bezig”, stelt de instantie. Het aantal benzineauto’s bedraagt momenteel ruim 7,8 miljoen. Hoewel diesels de afgelopen jaren minder populair zijn geworden, rijden er nog altijd bijna 2 miljoen rond in ons land.

De RDW maakte ook bekend dat Flevoland de meeste volledig elektrisch aangedreven auto’s telt, met een aandeel van 11,5 procent. Van de personenauto’s jonger dan vijf jaar is in Flevoland zelfs 20,9 procent elektrisch. Limburg blijft volgens de RDW met 7,3 procent flink achter.

(ANP)