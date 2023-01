BDO: Informele managementpraktijken de stille kracht van familiebedrijven 

BDO Accountants & Adviseurs heeft deze week het boek ‘Stille kracht, familiebedrijven over de waarde van (in)formele managementpraktijken’ uitgebracht. In het boek wordt de lezer een kijkje in de keuken gegund bij een zestal gerenommeerde familiebedrijven als Koninklijke Nooteboom Group en Ten Brinke. De families leggen uit hoe zij bewust gebruik maken van de kracht van informeel management. “Het informele karakter van familiebedrijven, groot en klein, is de reden dat familiebedrijven doorgaans beter presteren dan niet-familiebedrijven”, aldus Joost Vat, partner bij BDO en specialist op het gebied van familiebedrijven.

Onderzoek BDO en Rabobank

Het boek is een verdieping op het onderzoek dat Erasmus Centre for Family Business (ECFB) afgelopen jaar uitvoerde in samenwerking met BDO en Rabobank. Voor de studie analyseerde het ECFB, onder leiding van prof. dr. Pursey Heugens, gegevens van 835 Nederlandse ondernemingen (familiebedrijven en niet-familiebedrijven). Uit het onderzoek bleek dat familiebedrijven door de inzet van informele managementtechnieken gemiddeld beter scoren op innovatie, productiviteit en financiële prestaties dan vergelijkbare bedrijven waar geen familie aan het roer staat. Met deze niet-vastgelegde gewoonten en gedragsregels, waarbij managers ook besluiten nemen vanuit intuïtie en ervaring, hebben familiebedrijven een ongekend concurrentiemiddel in handen.

In het boek lees je naast de conclusies van dat onderzoek, ook inspirerende verhalen uit de praktijk en de zeven belangrijkste tips om als familiebedrijf te scoren met informeel management. Het boek kan hier aangevraagd worden.