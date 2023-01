Consolidatie in Friesland: Maatman neemt Aarnink over

Maatman Accountants heeft per 1 januari Aarnink Accountants + Adviseurs overgenomen. Het ruim veertig jaar oude kantoor, gevestigd in Wolvega, versterkt hiermee zijn positie in Friesland.

Maatman Adviseurs en Accountants telt zestien medewerkers. Het kantoor werd in 1979 opgericht door Herre Maatman. Hij werd in 2003 opgevolgd door zoon Eduard, die in 2017 afzwaaide. Tegenwoordig staat Maatman onder leiding van Theo de Bruin en Mariska Bakema.

Eigen naam

Aarnink heeft tien medewerkers en vestigingen in Raalte en in Wolvega. Het kantoor blijft, in ieder geval voorlopig, onder de eigen naam opereren. ‘We zijn heel blij met deze overname,’ vertelt Marga Warris van Aarnink. ‘Onder andere door toenemende regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt en de steeds verdergaande automatisering, kwamen we op een punt dat wij het belangrijk vonden om versterking te zoeken. Wij hebben gezocht naar een partij met een vergelijkbaar DNA als ons kantoor: no-nonsense, laagdrempelig en persoonlijk. Deze partij hebben we in Maatman Accountants gevonden.’

‘Voor de klanten van beide kantoren verandert er niets,’ vult Theo de Bruin van Maatman aan. ‘De dienstverlening blijft zoals ze gewend zijn. Wel biedt de overname ons de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en elkaars kwaliteiten te benutten. Bovendien biedt het ons voordelen in het werven op de arbeidsmarkt en in het doorvoeren van verdere digitalisering. Dat is op termijn natuurlijk een groot voordeel.’

NOW-steun

Maatman Adviseurs en Accountants was één van de tientallen accountantskantoren die na het uitbreken van de coronapandemie NOW-steun aanvroegen. Net als veel andere kantoren schatte Maatman de omzetdaling als gevolg van de lockdown te somber in. De € 24.606 noodsteun bleek niet nodig en moest worden teruggestort in de staatskas.

Maatman stelt zich in deze video even voor.