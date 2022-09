78 accountantskantoren vroegen € 2,2 miljoen NOW aan

Volgens een analyse van Accountancy Vanmorgen hebben 78 accountantskantoren in 6 NOW-periodes noodsteun aangevraagd. In totaal werd een bedrag van 2,2 miljoen euro gevraagd. Bijna 80 procent van de kantoren vroeg slechts één keer loonsubsidie aan. Het enige kantoor dat alle zes de periodes NOW-subsidie aanvroeg was AVB Accountants uit Lochem.

NOW 6

In het eerste kwartaal van 2022 hebben zes accountantskantoren een beroep gedaan op de NOW-regeling. Zij kregen bij elkaar nog geen 70.000 euro noodsteun. In deze periode keerde de overheid 1,2 miljard euro aan voorschot uit aan ruim 30.000 bedrijven. Ook het gemiddelde ontvangen bedrag daalde. De zes accountantskantoren ontvingen gemiddeld ruim 11.500 euro. Tijdens de 5e NOW-periode (nov-dec 2021) kregen7 accountantskantoren steun voor gemiddeld bijna 18 duizend euro per bedrijf. De hoogste gemiddelde steun was er in de tweede NOW-periode (jun-sep 2020). Toen ontvingen 23 accountantskantoren gemiddeld ruim 35.000 euro aan loonsubsidie.

36.000 euro per kantoor

Accountancy Vanmorgen zocht in de NOW-registers van het UWV op de woorden ‘accountant’ en ‘accountancy’. (Zodoende zijn alleen kantoren met deze woorden in de naam geteld). Een inventarisatie leert dat in de eerste 6 NOW-periodes 78 accountantskantoren steun hebben aangevraagd. Zij vroegen samen 2.823.343 euro aan NOW-subsidie aan, een gemiddeld bedrag van ruim 36.000 euro per kantoor. Bijna de helft van dat bedrag werd aangevraagd in de eerste NOW-periode (mrt-mei 2020), toen de coronacrisis net was uitgebroken. Vijftig accountantskantoren vroegen toen voor 1,2 mln aan steun aan. Uiteindelijk bleken zij veel te somber te zijn geweest over hun omzetontwikkeling. De overheid keerde zo’n 551 duizend euro aan de accountancysector uit.

De meeste accountantskantoren (61 van de 78 = 78%) deden alleen in de eerste NOW-periode een beroep op noodsteun. Slechts één kantoor vroeg in alle zes NOW-tijdvakken loonsubsidie aan, AVB Accountants uit Lochem. Het kantoor, dat volgens de website 16 medewerkers telt, ontving 220 duizend euro aan loonsubsidie. C. Wang Registeraccountants uit Amstelveen deed in de eerste vijf NOW-periodes een beroep op noodsteun.

Accountants per NOW-periode

Periode Tijdvak Kantoren Gevraagd bedrag Gemiddeld Now 1 Mrt t/m mei 20 50 1.230.437 24.608 Now 2 Jun t/m sep 20 23 835.476 35.414 Now 3 Okt 20 t/m jun 21 10 324.291 32.429 Now 4 Jul t/m sep 21 10 113.838 11.383 Now 5 Nov t/m dec 21 7 125.886 17.983 Now 6 Jan t/m mrt 22 6 69.480 11.580

Aanvragen NOW 1 t/m 6

Naam Plaats Aangevraagd Gekregen Aantal keer Periodes AVB ACCOUNTANTS B.V. LOCHEM 217.125 220.192 6 1,2,3,4,5,6 C. WANG REGISTERACCOUNTANT B.V. AMSTELVEEN 158.996 22382 5 1,2,3,4,5 PRIME ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. ROTTERDAM 35.823 29.830 4 1,3,4,5 R&D ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. ROTTERDAM 19.350 0 4 1,2,4,5 MAATSCHAP AVYDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS VENRAY 47.643 52.686 3 1,3,4 V.O.F. STIPT ACCOUNTANTS NIJKERK GLD 15.887 11033 3 1,2,3 SAI REGISTERACCOUNTANTS B.V. GRONINGEN 18.054 2 4,6 MAATSCHAP ARTS-TOONEN-BOERMA ACCOUNTANTSKANTOOR NIJMEGEN 18.303 2 3,6 TRAANMAN ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. GOOR 20.927 2 2,4 HUIBERS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. ZEIST 14.607 5.157 2 1,3 MATERS ACCOUNTANTS B.V. NIJMEGEN 103.236 – 2 1,3 ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS RIJSWIJK ZH 19.807 11140 2 1,2 ADVIES- EN ACCOUNTANTSKANTOOR 4 YOU B.V. DELFT 83.775 30.232 2 1,2 MAATSCHAP ACCOUNTANTSKANTOOR GOVERS EINDHOVEN 541.270 615.521 2 1,2 OTTEVANGER ACCOUNTANCY B.V. GORINCHEM 29.806 16.676 2 1,2 PRINS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. IJHORST 9.420 5.560 2 1,2 ACCOUNTANCY.NU B.V. S-GRAVENHAGE 7.524 7.232 1 216 ACCOUNTANTS B.V. ‘S-GRAVENHAGE 188.166 1 3B ADVISEURS & ACCOUNTANTS UDEN B.V. UDEN 27.028 1 AAME ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS B.V. DELFT 17.379 1 ABC ACCOUNTANTS voorburg 1.920 1 ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR VOOGD B.V. ALMERE 2.910 0 1 ACCOUNTANTSPRAKTIJK HOUWAART B.V. NOORDWIJK ZH 4.887 768 1 ADRIAANS ACCOUNTANTS B.V. REUSEL 14.766 – 1 AXXENT ACCOUNTANTS B.V. KAMPERVEEN 12.116 1 BLOK & VAN DEN BOOGAARD REGISTER- ACCOUNTANTS B.V. AMSTELVEEN 43.866 – 1 BOX ACCOUNTANTS EN BELASINGADVISEURS B.V. TILBURG 1.653 1.749 1 BURGERS ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. BARNEVELD 18.173 27.717 1 CEDER ACCOUNTANCY EN BELASTINGADVIES B.V. 21.093 29.332 1 CONFIDA ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. BERGEN OP ZOOM 34.980 1 CS ACCOUNTANCY B.V. ROTTERDAM 6.720 1 CS ACCOUNTANCY B.V. ROTTERDAM 12.486 1 DAAMEN & VAN SLUIS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS CAPELLE AAN DEN IJSSEL 93.957 0 1 DE JONG ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. VUGHT 60.084 83.696 1 DIJKSTERHUIS ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR B.V. BREDA 33.930 0 1 DIJKSTERHUIS ACCOUNTANTS- EN ADVIESKANTOOR B.V. BREDA 47.820 1 DOK ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. HELMOND 46.260 1 EINDHOVEN ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. EINDHOVEN 36.600 1 FOCUS ACCOUNTANCY B.V. EMMEN 2.352 2.503 1 GYPARIS ACCOUNTANTS B.V. ROTTERDAM 6.804 1 HUIBERS ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS B.V. ZEIST 1 HUT & CO REGISTERACCOUNTANTS GRONINGEN 25.992 0 1 JE ACCOUNTANT B.V. AMSTERDAM 1.716 1 LUCRO ACCOUNTANCY B.V. RIJSWIJK ZH 36.548 1 MAATMAN ACCOUNTANTS B.V. WOLVEGA 24.606 0 1 MAATSCHAP ACCOUNTANTSKANTOOR REINTJENS & ESSERS CADIER EN KEER 12.213 – 1 MAATSCHAP BFA ACCOUNTANCY S-HERTOGENBOSCH 4.464 0 1 MAATSCHAP DVE ACCOUNTANTS & ADVISEURS ELST GLD 15.855 0 1 MAATSCHAP EPE ACCOUNTANS HARDERWIJK 6.042 6.285 1 MAATSCHAP PBB ZIJLSTRA ACCOUNTANTS & ADVISEURS ZAANDAM 29.040 1 MAATSCHAP VAN NOORDENNE ACCOUNTANTS GORINCHEM 68.601 0 1 MAATSCHAP ZUURBIER VOULON ACCOUNTANTS SCHAGEN 14.352 1 N & S ACCOUNTANTS B.V. TUITJENHORN 1.056 0 1 NAGTZAAM ACCOUNTANTS & FISCALISTEN VEGHEL B.V. VEGHEL 156.834 – 1 NNO ACCOUNTANTS EN BELASTING- ADVISEURS HOOGEVEEN 14.532 1 ONTDEKKRACHT ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. GOIRLE 26.529 1 OPTIMUM ACCOUNTANCY & ADVIES B.V. UTRECHT 2.910 4.338 1 PARTNERS IN FINANCE ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. ROCKANJE 11.956 1 PHIDRA ACCOUNTANCY B.V. ALKMAAR 16.323 20.163 1 PRAUD ACCOUNTANTS B.V. RUURLO 1.326 0 1 PULSUM ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. HAARLEM 10.785 0 1 RAMAKERS ACCOUNTANCY B.V. POSTERHOLT 2.466 0 1 RIKST ACCOUNTANTS B.V. GRONINGEN 28.113 0 1 RVB ACCOUNTANCY & ADVIES B.V. PURMEREND 4.929 3.204 1 SAM ACCOUNTANTS EN ADVISEURS LLP ROTTERDAM 13.548 1 SLOT ACCOUNTANTS B.V. AMSTERDAM 240 1 SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. PETERBOROUGH 10.947 0 1 TENZING ACCOUNTANTS B.V. OSS 52.548 1 TRIPLE A ACCOUNTANTS B.V. S-GRAVELAND 5.757 0 1 V.O.F. ACCOUNTANTSKANTOOR MANDERS DEURNE 3.057 2.931 1 V.O.F. ACCOUNTANTZ TIEL 10.956 8.254 1 VAN BRAAK ACCOUNTANTS HRM ADVIES B.V. VEENENDAAL 9.225 8.225 1 VAN DE GOOR ACCOUNTANCY & BELASTING ADVIES B.V. OSS 23.916 0 1 VAN DEN AKKER ACCOUNTANCY B.V. MAASLAND 18.264 0 1 VAN LIEROP ADVISEURS EN ACCOUNTANTS B.V. DEURNE 36.740 1 VBO ACCOUNTANCY B.V. KAMPEN 6.489 12.105 1 VDB ACCOUNTANCY B.V. NIJKERK GLD 5.010 0 1 VGK ACCOUNTANTS B.V. ZEVENAAR 11.955 0 1

NB: Hoewel de redactie zijn best heeft gedaan een correcte voorstelling van zaken te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele fouten in bovenstaande tabel.