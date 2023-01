1. Jaarafsluiting boekjaar

Afgelopen jaar was de jaarafsluiting van 2021 het meest populaire onderwerp op onze website. Daarom hebben we dit thema geactualiseerd – en uitgebreid!

Wil jij ook zeker weten dat je geen belangrijke correcties, controles of analyses bij de overgang naar het nieuwe boekjaar vergeet? Download dan onze gloednieuwe Checklist Jaarafsluiting 2022. Via ons productblog over de Jaarafsluiting in Twinfield Boekhouden vind je ook handige tips m.b.t. de Jaarovergang én de handleiding Jaarafsluiting Twinfield Boekhouden.

2. Fiscale bewaarplicht: 7 punten waar je niet omheen kunt

De fiscale bewaarplicht vraagt nogal wat van ondernemers. Zeker als ze nog gewend zijn met ordners te werken. Grote kans dat ze onbewust niet aan de bewaarplicht voldoen. Lees de 7 punten over de fiscale bewaarplicht waar jij de ondernemer over kunt adviseren.

3. Wat je altijd al wilde weten over crypto belastingen

Hoewel crypto geen wettige betaalmiddelen is, wordt er tóch belasting over crypto geheven. De Nederlandse overheid ziet het immers als vermogen. Het bezit van cryptocurrencies is verplicht onderdeel van je aangifte bij de Belastingdienst. Lees in dit artikel over belasting betalen & crypto hoe je ervoor zorgt dat je cryptobelasting altijd op orde is.

Ken je onze podcast al over crypto voor accountants? Marit Muller en Jan van Esch nemen je mee in de wereld van crypto voor accountants: van de risico’s van witwassen, loonbelasting en het betalen van btw, tot toezicht & wetgeving en vermogensbeheer.

4. Alles over dropshipping, btw en de OSS-aangifte

Bedrijven die afstandsverkopen doen, mogen gebruik maken van de One Stop Shop (OSS)-regeling. Met deze regeling kunnen ondernemers via één aangifte in eigen land de btw aangeven én betalen die ze in andere lidstaten verschuldigd zijn. In dit artikel legt btw-expert Carola van Vilsteren uit wat er is veranderd in de OSS-regeling. Carola heeft daarnaast een interessant blog geschreven over waar je op moet letten bij dropshipping en btw en wat er de afgelopen tijd is veranderd, zodat je dropshippingondernemers optimaal kunt adviseren.

5. Corporate Sustainability: Wat is de ‘CSRD richtlijn’?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu-impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit nu precies Voor welke bedrijven geldt dit? En welke gevolgen heeft dit voor accountants en ondernemers? In dit artikel zetten we de belangrijkste begrippen voor je op een rij en vertellen we je over de impact van CSRD-richtlijnen op de ondernemer.

6. Hoe voer je een effectief intakegesprek?

Potentiële nieuwe klanten voor je accountants- of administratiekantoor kom je overal tegen: tijdens netwerkborrels, events of zelfs verjaardagen. Een informele babbel over ‘wat doe jij zoal’ is vaak niet genoeg om te achterhalen of jouw kantoor iets voor deze ondernemer kan betekenen. Durf gerust de ondernemer uit te nodigen voor een intakegesprek. We hebben de tips voor een goed intakegesprek voor je op een rij gezet.