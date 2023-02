Van partner bij EY naar Eerste Kamerlid voor BBB? ‘Ik wil me sterk maken voor de MKB-ondernemers’

De BoerBurgerBeweging (BBB) maakte vorige week de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend. Als het de partij electoraal een beetje mee blijft zitten nemen straks een fiscalist en een accountant zitting in de senaat namens BBB.

De partij mikt naar eigen zeggen op 8 tot 10 zetels, en afgaand op de peilingen lijkt dat helemaal geen onrealistische ambitie. Limburger Eugène Heijnen was tot begin vorig jaar fiscaal partner bij EY en is nu fiscalist bij Juyst Accountancy Belastingadvies in Heerlen. Hij lijkt met plaats 7 op een Eerste Kamerlidmaatschap af te stevenen. Voor accountant Arie Griffioen is die kans iets kleiner, maar toch ook niet uitgesloten. De Zandvoorter kwam vorig jaar nog in het (regionale) nieuws vanwege heibel bij de lokale partij ZEE, maar neemt niettemin plaats 11 in op de kandidatenlijst bij BBB. De RA runt samen met een zakenpartner Aan-Zet Administratie B.V. Accountancy Vanmorgen sprak met fiscalist Eugène Heijnen.

Waarom bent u actief geworden voor BBB?

‘Nadat ik op 1 januari 2022 met ‘prepensioen’ ben gegaan als fiscaal partner bij EY, ben ik nog steeds werkzaam als fiscalist maar nu als zelfstandige. Het grote voordeel hiervan is dat ik veel flexibeler ben om mijn agenda zelf in te vullen en meer tijd heb voor andere interessante zaken. Een van de onderwerpen die mij steeds heeft geïnteresseerd is de Nederlandse politiek. Tijdens mijn arbeidzame leven tot 1 januari 2022 had ik onvoldoende tijd om me te verdiepen in de Nederlandse politiek, laat staan dat ik voldoende tijd had om daar actief een bijdrage aan te leveren. Begin 2022 heb ik de partijprogramma’s van verschillende politieke partijen doorgenomen. Ik kwam toen tot de conclusie dat de standpunten en uitgangspunten van BoerBurgerBeweging mij het meeste aanspreken.

Niet alleen inhoudelijk, maar zeker ook de wijze waarop BBB zaken in Nederland in beweging wil krijgen, spreekt mij zeer aan. Steeds handelend vanuit de kernwaarden Noaberschap (er voor elkaar zijn), Gulden Regel (behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden), Authentiek (blijf jezelf, doe gewoon, wees positief en humorvol en ben niet arrogant) en professioneel (algemeen belang boven persoonlijk belang) opkomen voor de belangen van alle Nederlanders. Ik ben vervolgens lid geworden van BBB en toen ik de vraag kreeg of ik kandidaat lid voor Provinciale Staten Limburg bij de aankomende verkiezingen wilde zijn, heb ik deze vraag vol overtuiging met ja beantwoord. Dit heeft vervolgens geleid tot plek 7 op de kandidatenlijst van BBB voor de PS verkiezingen in Limburg.’

Vervolgens ben ik met het bestuur van BBB in gesprek gegaan over een mogelijk Eerste Kamer lidmaatschap. Dit heeft uiteindelijk geleid tot plek 7 op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer voor BBB. Zoals het er nu naar uitziet is dit een verkiesbare plek en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ik voor BBB actief zal gaan zijn in de Eerste Kamer, wat ik een grote eer zou vinden. Dit is uiteindelijk uiteraard aan de kiezers en we voeren momenteel druk campagne in Limburg en de andere provincies om zo veel als mogelijk zetels in Provinciale Staten en daarmee in de Eerste Kamer te veroveren. De onderwerpen waarvoor ik me sterk wil gaan maken zijn de MKB-ondernemers in Nederland (die ik al 35 jaar met heel veel plezier adviseer en die de motor van de Nederlandse economie vormen), goed onderwijs op alle niveaus (omdat ik dit ontzettend belangrijk vind en omdat de jeugd de toekomst heeft) en voldoende betaalbare woningen (huur én koop) voor iedereen.’

Zult u nog werkzaamheden moeten afschalen als u de Eerste Kamer haalt of verwacht u dat dit goed is te combineren?

‘De tijdsbesteding van een Eerste Kamer lid bedraagt volgens een recent artikel in het FD ongeveer 20 tot 25 uur per week en dit is goed te combineren met mijn huidige overige werkzaamheden die ongeveer evenveel tijd in beslag nemen. Ook ben ik inmiddels niet alleen zakelijk maar ook privé (nu mijn kinderen volwassen zijn) in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn huidige werkzaamheden goed kan combineren met mijn toekomstige politieke werkzaamheden mocht ik inderdaad gekozen worden in de Eerste Kamer. Dat een dergelijke combinatie inderdaad ook goed mogelijk is, blijkt ook wel uit het feit dat ik mijn fiscale werkzaamheden nu goed kan combineren met mijn huidige politieke werkzaamheden (momenteel circa 20 uur per week) in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart.

Ik wil iedereen dan ook oproepen kennis te nemen van het verkiezingsprogramma van BBB in de diverse provincies en ben ervan overtuigd dat dit velen zal aanspreken, ook in de zakelijke dienstverlening. BoerBurgerBeweging is er namelijk voor alle Nederlanders; burgers én boeren, ouderen én jongeren, stedelingen én plattelanders, ondernemers en particulieren.’