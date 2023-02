Van den Broek accountants gaat samen met Abin Accountants

Van den Broek Accountants uit Leiden is sinds 1 januari 2023 onderdeel geworden van Abin accountants. Vanaf begin maart 2023 zullen alle medewerkers van Van den Broek verhuizen naar de vestiging van Abin aan de Keyserswey 89 in Noordwijk.

Het samengaan van Van den Broek Accountants met Abin accountants biedt de eigenaren van het Leidse kantoor, Kees van den Broek en René Kammenga, de mogelijkheid om van hun pensioen te gaan genieten. Om de overdracht soepel te laten verlopen zullen zij nog wel enige tijd aan Abin verbonden blijven. ‘De aansluiting bij Abin biedt continuïteit voor onze medewerkers en onze klanten. Met de omvang en specialismen van Abin accountants verwachten wij dat de dienstverlening aan onze cliënten op een goede manier zal worden voortgezet. De culturen van beide organisaties sluiten goed op elkaar aan’, aldus Kees van den Broek.

Abin accountants werkt met ongeveer 130 medewerkers vanuit drie vestigingen in Noordwijk, Voorburg en Heemskerk. ‘Met dit samengaan halen wij een team van uitstekende vakmensen in huis en zijn wij tevens in staat onze dienstverlening te verbreden naar een aantal hele mooie bedrijven in de regio. De integratie vindt de komende maanden plaats. Alles is gericht op een soepele overgang waarbij de vertrouwde kwaliteit voorop staat’, aldus Corbert van Rijn van Abin accountants. Met het samengaan zal de naam Van den Broek Accountants verdwijnen.