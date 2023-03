Baker Tilly Nederland lanceert FeMale Inc.

Baker Tilly Nederland grijpt Internationale Vrouwendag aan om een nieuw intern netwerk te lanceren: FeMale Inc. Dit netwerk is specifiek bedoeld om gelijke kansen binnen Baker Tilly te stimuleren en bevorderen.

Het accountancy- en advieskantoor wil graag dat alle werknemers zich thuis en gelijkwaardig voelen en gelijke kansen ervaren. Dit willen ze onder andere voor elkaar krijgen door samen met de ambassadeurs van het FeMale Inc. netwerk verschillende activiteiten te organiseren en een sponsorprogramma te introduceren.

Een van die activiteiten is een podcastreeks waarin de ambassadeurs met gastsprekers in gesprek gaan over thema’s zoals inclusief leiderschap, diversiteit en inclusie, vrouwen en hun carrière, gelijke kansen en ontwikkeling, rolmodellen en sponsorprogramma’s. In de eerste aflevering vertelt bestuursvoorzitter Ronald Hoeksel over de lessen die hij zijn dochters meegeeft.