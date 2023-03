Tweede Kamer wil liever vermogenden en bedrijven extra belasten dan bezuinigen

De Tweede Kamer heeft verschillende moties over vermogensverdeling aangenomen. Vooruitlopend op de mogelijkheid dat het kabinet in de Voorjaarsnota moet besluiten over de dekking van eventuele tegenvallers, heeft de Kamer bijvoorbeeld al het kabinet verzocht bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden ‘om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven, en bezuinigingen te voorkomen’. Dit ‘omdat de uitdagingen waar Nederland voor staat juist vragen om investeringen’. De motie van PvdA’er Nijboer en GroenLinkser Van der Lee behaalde een meerderheid van 83 stemmen.

Andere moties

Andere moties die tijdens het tweeminutendebat Vermogensverdeling werden aangenomen gaan onder meer over onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting en breder onderzoeken of betere alternatieven voor het boxenstelsel mogelijk zijn. Ook een motie van het lid Eppink over tijdens de overbruggingsperiode een fijnmaziger rendement op overige beleggingen onderzoeken behaalde een meerderheid.

Meer informatie over het debat is hier te vinden.