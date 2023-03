Ketelaar Kroon wijdt jubileumfeest aan goed doel

Accountantskantoor Ketelaar Kroon bestaat in mei 75 jaar en is kortgeleden verhuisd naar een nieuwe locatie. Ter gelegenheid van de opening en het jubileum zijn klanten en relaties uitgenodigd voor een feest. In plaats van bloemen of cadeaus is bezoekers gevraagd om een donatie te doen. Met het jubileum- en openingsfeest wil Ketelaar Kroon namelijk geld ophalen voor een goed doel: het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis.

De keuze voor het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis was een lang gekoesterde wens van de eigenaren van Ketelaar Kroon. Mede-eigenaresse Jolanda Schulte spreekt uit eigen ervaring vol lof over de instelling: “Zes jaar geleden hebben wij van dichtbij meegemaakt hoe goed zowel ouders als kinderen hier worden geholpen, gesteund en op hun gemak gesteld.” Door middel van het ophalen van donaties hoopt de mede-eigenaresse iets bij te kunnen dragen voor toekomstige patiëntjes: “Het kinderziekenhuis gaf ons een thuisgevoel in een spannende en onzekere tijd, dat gunnen we andere zieke kinderen en hun gezin ook.”

Tijdens het openings- en jubileumfeest kunnen klanten van het accountantskantoor hun donatie in een giftbox achterlaten. Ketelaar Kroon zal zelf een startbedrag van € 1.500,- doneren. De donaties zullen worden verzameld en ten goede komen aan het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis. Alle genodigden hebben inmiddels al een uitnodiging ontvangen voor het feest op 30 maart aanstaande. Klanten kunnen zich nog aanmelden via de website of via telefoonnummer 050-313 05 47.

Ketelaar Kroon, ook gevestigd in Stadskanaal en Veendam, werd opgericht in 1948 als Accountantskantoor Kuilman, was later bekend als Klip en vervolgens als Ketelaar Klip. Sinds 2021 is Ketelaar Kroon bekend onder de huidige naam. De afgelopen 40 jaar was het kantoor in Groningen te vinden aan de Kraneweg. Sinds 1 december jongstleden zijn ze gevestigd op hun nieuwe locatie aan de Griffeweg 97-6.