Uitbreiding forfait voor zonnepaneelhouders

Een eigenaar van zonnepanelen moet btw betalen over de stroom die hij teruglevert aan het net. Het is voor particuliere zonnepaneelhouders onder voorwaarden mogelijk om de verschuldigde btw aan te geven op basis van een vooraf vastgesteld bedrag: het forfait. Dit forfait bepaalt de Belastingdienst door het opwekvermogen van de zonnepanelen. De fiscus heeft recent op haar website gecommuniceerd dat zij de toepassing van het forfait per direct uitbreidt.

Zonnepaneelhouders konden het forfait alleen toepassen voor installaties van zonnepanelen met een opwekvermogen van maximaal 10.000 Wattpiek. De Belastingdienst verhoogt het maximaal toegestane opwekvermogen naar 15.000 Wattpiek. Dit omdat uit de praktijk bleek dat zonnepaneelhouders ook zonnepanelen (op of nabij de woning) installeren met een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek.

Daarnaast kunnen ook ondernemers met zonnepanelen (op of nabij de woning) het forfait gaan toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zzp’er die reeds een btw-nummer heeft en zonnepanelen op zijn/haar woning laat leggen. Voorheen bestond deze mogelijkheid enkel voor particuliere zonnepaneelhouders (dat wil zeggen zonnepaneelhouders die nog geen btw-nummer hadden).

De uitbreiding van het forfait is per direct van kracht. Dit betekent dat zonnepaneelhouders de uitbreiding van het forfait ook al kunnen toepassen voor de btw-jaaraangiftes over 2022 met deadline 31 maart 2023.

Relevantie voor de praktijk

Het gros van de particuliere zonnepaneelhouders zal na aanschaf van de zonnepanelen een beroep hebben gedaan op de kleineondernemersregeling. Of zij vallen automatisch onder deze regeling, omdat de omzet € 1.800 of lager is (de ‘registratiedrempel’). Daarvan is in ieder geval sprake indien de zonnepanelen een opwekvermogen hebben van maximaal 15.000 Wattpiek. In dat geval hoeft een zonnepaneelhouder geen btw-aangifte te doen en is de uitbreiding van het forfait voor hen dus niet relevant.

Als een zonnepaneelhouder het forfait niet mocht toepassen, dan moest hij het bedrag aan verschuldigde btw zelf berekenen. Het is onze ervaring dat het berekenen van de verschuldigde btw een stuk complexer is dan het toepassen van het forfait. De uitbreiding van het forfait is voor deze groep zonnepaneelhouders zodoende een wenselijke ontwikkeling.

Ter volledigheid merken wij nog op dat het terugvragen van aanschaf-btw op zonnepanelen los staat van de verplichting om verschuldigde btw over de terug levering van stroom aan te geven. Met andere woorden: ook als de zonnepaneelhouder na 1 januari 2023 zonnepanelen heeft aangeschaft met 0% btw, dan is hij in beginsel nog steeds verplicht om de verschuldigde btw aan te geven in verband met het tegen vergoeding terug leveren van energie. Dat hij geen btw heeft teruggevraagd, is daarbij niet relevant. Een uitzondering hierop geldt wanneer de zonnepaneelhouder deelneemt aan de kleineondernemersregeling (zie hiervoor).

Stan Veeke is belastingadviseur bij Van Oers Accountancy & Advies