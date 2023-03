Verhoeven Administrateurs en Belastingadviseurs aangesloten bij BANVO

Verhoeven Administrateurs en Belastingadviseurs (VAeB) uit ’s-Hertogenbosch heeft zich per 1 januari 2023 aangesloten bij het landelijke BANVO-netwerk. Twee jaar geleden startte de zoektocht van Leo Versluijs naar een opvolger of kantoor dat VAeB Verhoeven over kon nemen. Continuïteit voor de medewerkers en klanten was daarbij zijn uitgangspunt.

Het kantoor, voorheen Lodder Verhoeven Den Bosch en daarvoor Verhoeven Accountants, bestaat al meer dan 50 jaar. Leo Versluijs nam in 2011 het stokje over van Ton Verhoeven, die overigens nog steeds actief is bij het kantoor. “Dat ben ik zelf ook van plan. Ik ben nu 64 jaar en wil in ieder geval nog een paar jaar door maar de continuïteit wel zeker stellen.”

Aansluiting bij BANVO

Versluijs: “Geen verandering voor mijn medewerkers, klanten en het kantoor. Ik behoud mijn zeggenschap, naam en huisstijl. Het is echt meer een samenwerking. Dat voelt al zo vanaf de eerste gesprekken tot aan de echte aansluiting nu. Bij BANVO bepaalt het kantoor de koers en waarborgen we samen de toekomst van het kantoor, dit is de drijfveer geweest om te kiezen voor BANVO.”

BANVO staat voor Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers. Diverse MKB-kantoren bieden verspreid over het land diensten aan op het gebied van administratie, lonen, jaarrekeningen, fiscaal en financieel advies.