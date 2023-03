Accountants boeien, binden en aan boord houden  

Er is een groeiend tekort aan accountants door vergrijzing en afhakende studenten. En dat terwijl de hoeveelheid werk en de diversiteit van de werkzaamheden juist toenemen. Accountants staan voor een uitdaging. Hoe hiermee om te gaan en ook nu – juist nu – het beste uit je accountantskantoor te halen?

Voor je collega’s op leeftijd organiseer je afscheidsfeestje na afscheidsfeestje. Ondertussen stroomt er maar weinig nieuw talent binnen, doordat steeds minder mensen de opleiding tot accountant afronden. En wie dan toch voor een baan in deze branche gaat, kan vaak kiezen uit vele mooie aanbiedingen. Hoe ga jíj die mensen aan boord krijgen? Een veel gestelde vraag in mijn dagelijkse praktijk.

Naast het binden van nieuw talent is ook optimaal presteren van je bestaande team nu extra belangrijk. Optimaliseren kan op veel meer vlakken dan doorgaans wordt gedacht. Zo leidt het toepassen van klantsegmentatie tot een efficiencyslag aan de kostenkant en klantenbinding op langere termijn. Het bedrijfsrendement kun je aanzienlijk verbeteren door processen en samenwerkingen te optimaliseren. En hoe ver zijn jullie al in het creëren en detecteren van (latente) adviesbehoeften bij ondernemingen? Dat zorgt niet alleen voor betaalde opdrachten, maar maakt je vooral tot volwaardig businesspartner voor je klant.

Personeelskrapte te lijf

Maar waar begin je om de personeelskrapte te lijf te gaan? In het kader van #hoedanprecies vind je hier vijf adviezen om het beste uit jouw mensen te halen en een interessante werkgever voor nieuw talent te zijn.

Tip 1. Bind collega’s aan je

Welzijn van je medewerkers is hiervoor van cruciaal belang. Welzijn, maar liever spreken we bij OHM Advies van werkgeluk. Hoe is de balans tussen energiegevers en energievreters? Dat heeft veel invloed op de ervaren stresslevels en daarmee het werkgeluk van de medewerkers. Slaat de balans positief uit? Medewerkers zijn productiever, verzuim is lager en de werkrelatie is goed. Andersom is het gevolg een gebrek aan focus, meer fouten en een groeiend risico op langdurig verzuim of zelfs vertrek naar de concullega. Signalen herkennen is de eerste stap naar een passend persoonlijk plan om waardevolle stappen te zetten en het werkgeluk op lange termijn veilig te stellen.

Tip 2. Besteed aandacht aan je werkgeversidentiteit

Sluit je werkgeversidentiteit nog aan op nieuw aan te boren doelgroepen? Zet eens op een rij wat de onderscheidende waarden van jouw bedrijf zijn. Blijken die onderscheidend genoeg, of ligt hier nog een taak? Wees je bewust van de plus die je als mkb-ondernemer hebt ten opzichte van corporate praktijken: een bredere invulling van de functie van accountant is inherent aan een kleiner personeelsbestand. Zo ben je bij een wat compacter accountantskantoor misschien vandaag bezig met jaarrekeningen en het schrijven van een column over belastingbesparing, morgen met bedrijfsadvies over efficiency en overmorgen met advisering rond bedrijfsbeëindiging. De gevarieerde functie die veel accountants ambiëren, vinden ze bij jouw kantoor!

Tip 3. Werk efficiënter

Win tijd door efficiënter te werken; meer kunnen doen met dezelfde mensen. Maak samen met je medewerkers een analyse van de efficiency. Waar in het proces lekt tijd weg? En hoe komt dat? Beoordeel de oorzaken en stel prioriteiten: ga eerst aan de slag met eenvoudig op te lossen zaken die direct effect hebben.

Tip 4. Maak keuzes

Maak keuzes om afscheid te nemen van niet renderende, tijdrovende klanten. Ga eens na hoeveel klanten je onevenredig veel tijd kosten, maar weinig opleveren. Ook geen werkplezier. Kan dat anders? Efficiënter werken of misschien een hoger tarief hanteren? Zo niet, neem afscheid. Zo bedien je minder klanten en levert jullie werk nog meer op ook.

Tip 5. Denk na over opleidingsbudget

Denk na over een andere besteding van opleidingsbudget voor de ambitieuze toppers in je organisatie. Zoek eens naar ander opleidingsaanbod, dat een waardevolle toevoeging voor de medewerker én voor jouw kantoor kan zijn. En uiteraard een welkome afwisseling, die het werk van de accountant nog interessanter maakt en de soft- en ondernemersskills verrijkt.

Sandra Ohm, de drijvende kracht achter OHM Advies, is als verandermanager en efficiencycoach gespecialiseerd in accountancy en ontwikkelde de workshopserie Verbetermanagement voor accountants.