Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?

Als accountant ben je verplicht om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Dit betekent dat je maatregelen moet nemen om te voorkomen dat je betrokken raakt bij financiële misdrijven zoals witwassen en terrorismefinanciering. Als onderdeel van de WWFT is het mogelijk dat je wordt gecontroleerd door een toezichthouder. Hieronder vind je een aantal tips om je voor te bereiden op een toezichthouder van de WWFT.

1. Zorg voor een goede administratie

Een van de belangrijkste zaken waar een toezichthouder naar kijkt, is de administratie. Het is daarom belangrijk dat je een goede administratie bijhoudt. Dit betekent dat je alle relevante documenten goed ordent en bewaart. Zorg er ook voor dat je de vereiste documenten bij de hand hebt als een toezichthouder langskomt.

2. Wees op de hoogte van de WWFT

Als accountant is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de WWFT en de wetgeving die hierbij hoort. Zorg ervoor dat je weet wat er van je wordt verwacht en welke maatregelen je moet nemen om te voldoen aan de WWFT. Lees daarom de wetgeving regelmatig door en zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.

3.Voer regelmatig risicoanalyses uit

Je moet als accountant regelmatig risicoanalyses uitvoeren om te bepalen welke klanten en transacties een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengen. Zorg ervoor dat je deze risicoanalyses regelmatig uitvoert en dat je hierbij alle relevante factoren meeneemt.

4. Zorg voor een goede klantdossiervorming

Een van de maatregelen die je moet nemen om te voldoen aan de WWFT, is het opstellen van klantdossiers. Zorg ervoor dat je deze klantdossiers op een goede en gestructureerde manier opstelt. Dit betekent dat je alle relevante informatie opneemt en dat je deze informatie regelmatig bijwerkt.

5. Train jezelf en je personeel

Het is belangrijk dat je en je personeel regelmatig worden getraind om op de hoogte te blijven van de WWFT en de bijbehorende wetgeving. Zorg ervoor dat je regelmatig trainingen volgt en dat je deze kennis toepast in de praktijk.

6. Neem maatregelen om mogelijke risico’s te verminderen

Als je als accountant een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering constateert, is het belangrijk dat je maatregelen neemt om deze risico’s te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door extra maatregelen te nemen om de identiteit van de klant te verifiëren of door extra controles uit te voeren op transacties.

Door deze stappen te volgen, kun je jezelf goed voorbereiden op een toezichthouder van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is belangrijk om te onthouden dat het naleven niet alleen een wettelijke, maar ook een morele verplichting is. Door je eraan te houden, draag je bij aan het voorkomen van financiële misdrijven en het beschermen van de maatschappij. Zorg er daarom voor dat je altijd volledig en transparant bent in je werk als accountant en dat je altijd handelt in overeenstemming met de WWFT en de bijbehorende wetgeving. Door deze aanpak te volgen, kun je ervoor zorgen dat je als accountant verantwoord en ethisch werkt en dat je voldoet aan de wettelijke eisen.

Wordt u op korte termijn gecontroleerd door de toezichthouder? Contacteer Handelzeker en wij helpen je bij de voorbereiding.

Bron afbeelding:Scott Graham via Unsplash