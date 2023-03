Druk op de arbeidsmarkt vraagt creatieve manier van werven

Nieuwe medewerkers zijn kritisch, er wordt getrokken aan (assistent) accountants, kantoren zijn druk met de traditionele manieren van werven. Maar hoe kun je als kantoor onderscheidend zijn? YOURS doet dat op een zeer creatieve manier die buiten de traditionele comfortzone ligt van veel bedrijven, maar daardoor juist heel erg opvalt.

Belangrijk daarbij is dat je heel goed aan de buitenwereld laat zien waar je als kantoor voor staat, welke persoonlijkheid het kantoor uitstraalt en waar jezelf voor staat. Kijk en luister naar onze teamsong. Wellicht dient deze teamsong als inspiratie om nog meer creativiteit te laten zien.

YOURS accountancy is een regionaal accountantskantoor gevestigd in Barneveld. Door onze informele cultuur zijn wij net iets anders dan andere accountantskantoren. Daar weet onze kantoorhond Luna ook alles van. Doordat wij een klein team hebben is de sociale factor binnen ons kantoor erg belangrijk. De mens staat bij ons centraal.