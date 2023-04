Duidelijk Accountants fuseert met Kop of Munt

Met ingang van 1 april 2023 is Duidelijk Accountants onderdeel geworden van Kop of Munt. Het kantoor gaat verder als Kop of Munt Zaanstreek-Waterland.

“Duidelijk Accountants en Kop of Munt hebben hetzelfde DNA. Door samen te gaan met Kop of Munt krijgen we meer slagkracht,” zegt Linda Tuijn. “Daarnaast treed ik toe als partner van Kop of Munt. Samen met Kees Leijs en Marco Albers vormen we de directie bij Kop of Munt met vestigingen in Krommenie, Purmerend, Amsterdam, Hoofddorp en Laren”.

Linda Tuijn en haar medewerksters blijven op hetzelfde adres gevestigd in Krommenie en gaan verder onder de naam Kop of Munt Zaanstreek-Waterland. “Onze klanten houden hetzelfde aanspreekpunt en worden op dezelfde manier bediend als voorheen. Onze klanten kunnen nu ook gebruik maken van de aanvullende diensten en kennis van Kop of Munt”, licht Tuijn toe.

Duidelijk Accountants

Duidelijk Accountants werd in 2010 opgericht door Linda Tuijn. Eerder timmerde Duidelijk Accountants aan de weg met een nominatie voor de Exact Cloud Accountant Award (overigens net als Kop of Munt), met workshops Profit First en met meerdere nominaties voor de Accountancy Awards voor de meest innovatieve accountantskantoren.

Kop of Munt

Kop of Munt is opgericht in 1996 en richt zich op accountancy voor creatieve ondernemers. Door de focus op deze doelgroep groeide het kantoor uit tot 45+ medewerkers verdeeld over de vestigingen Krommenie, Amsterdam, Purmerend, Laren en Hoofddorp.