Hoewel alle coronamaatregelen inmiddels zijn afgeschaft, hebben veel ondernemers nog te maken met de naweeën van deze maatregelen. Veel ondernemers zijn de komende jaren nog druk met het afbetalen van de schulden aan Belastingdienst, het UWV of het RVO. Dat is een forse aanslag op hun reguliere kasstroom.

Daarnaast krijgen ondernemers ook te maken met veranderende omstandigheden waar ze eveneens hun aandacht op moeten vestigen en die hen noodzaakt om te investeren in ontwikkelingen als digitalisering, duurzaamheid, het oplossen van het personeelsvraagstuk en het vinden van passende financieringen. Gelukkig lopen de meeste ondernemers niet weg voor hun verantwoordelijkheden, maar tegelijkertijd vinden ondernemers het ook lastig om hulp te zoeken bij het oplossen van het schuldenvraagstuk.

Rol accountant bij coronaschuldvraagstuk

Voor de accountant in zijn rol als mkb-adviseur ligt hier een mooie en dankbare taak. Niet dat het makkelijk is om gesprek met de ondernemer met een schuldenvraagstuk aan te gaan. Maar als vertrouwenspersoon kun je de ondernemer wel ondersteunen als diens bedrijf gebukt gaat onder een te hoge schuldenlast. Houd daarbij voor ogen dat ondernemers er absoluut niet verstandig aan doen om de mogelijkheid om hun coronabelastingschulden in 5 jaar tijd af te lossen in de waagschaal te stellen. Een generieke kwijtschelding waar sommigen op speculeren, zal er niet komen. Als de regeling wordt beëindigd, zal het volledige bedrag opeisbaar worden en zal de ondernemer een stuk slechter af zijn.

Vijf voor twaalf

Er zijn nu nog mogelijkheden om de betalingsachterstand goed te maken, maar over een paar maanden is het te laat. Het is dus vijf voor twaalf. Om die reden lijkt het ons belangrijk en urgent om aandacht te vragen voor deze problematiek. Veel ondernemers en hun adviseurs weten niet dat er meerdere mogelijkheden zijn om de betalingsproblematiek aan te pakken.

Met deze gratis whitepaper bieden we jou als mkb-accountant en mkb-adviseur de nodige handvatten om je klant te helpen bij het oplossen van diens corona-schuld.

Bruno Tideman is aanjager aanpak problematische schulden van ondernemers.

De gratis whitepaper is een gezamenlijke uitgave van Accountancy Vanmorgen en MKB-bedrijfscoach en is hier te downloaden.