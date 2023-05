Veel efficientievoordeel mogelijk met agromodule

Als accountantskantoor voor jouw klanten in de agrarische sector de cijfers van de facturen zo naar de boekhouding laten doorlopen zodat zij snel inzicht hebben in hoe ze ervoor staan met hun bedrijf? Dat kan met factuurverwerkingsprogramma Basecone en boekhoudpakket Twinfield Boekhouden, beiden van Wolters Kluwer. Beide cloudapplicaties zijn geschikt voor het mkb, maar zijn ook inzetbaar in sectoren zoals agro, zorg en bij webshops.

Het verzorgen van de boekhouding voor agrariërs is net even anders dan die van andere bedrijven. Dat hoef je het agro-accountantskantoor natuurlijk niet te vertellen. Maar dat er veel efficiëntievoordeel zit in het koppelen van de factuurverwerking van al die leveranciers van agrariërs aan de boekhouding, kan wel een eye opener zijn. “We kunnen het dagelijkse werk vergemakkelijken met het automatisch inlezen van agro informatie”, stelt David de Haan, key accountmanager bij Twinfield.

Albert Roos, zelf registeraccountant en senior-adviseur Basecone: “De dienstverlening van accountantskantoren in de agro verschuift van puur de administratie naar adviezen, prognoses, tussentijdse rapportages en het maken van begrotingen. Om dat te kunnen doen, wil je de administratie zoveel mogelijk geautomatiseerd laten verlopen.”

Weten hoe je ervoor staat

De combinatie van Basecone en Twinfield Boekhouden levert een agrariër realtime inzicht op in zijn kengetallen. Roos: “Dat gaat verder dan banksaldo en omzet, maar bijvoorbeeld ook over de gemiddelde kosten of diepgaande analyses van gewas- en veesoorten.” De Haan: “Agrariërs zijn continu bezig. De hele dag door zijn ze op het land aan het werk of bezig met hun vee. Als accountantskantoor wil je de agrariër zo goed mogelijk ondersteunen. Zo hoeft hij zo min mogelijk tijd bezig te zijn met administratie. Tegelijkertijd wil hij natuurlijk wel weten hoe hij ervoor staat. Juistheid en accuraatheid van de cijfers zijn dan belangrijk, zeker omdat het een branche is die gevoelig is voor kostprijzen en opbrengsten.”

Integratie edi-circle

De online combinatie Basecone en Twinfield biedt het beste van twee werelden. Deze combi is specifiek gericht op de agro. Roos: “Bij Basecone hebben we de agromodule ontwikkeld. Die kun je als accountantskantoor eenvoudig combineren met de boekhoudsoftware van Twinfield. Hiermee zijn er diverse extra velden beschikbaar voor het verwerken van aantallen,- gewichten en vennootcodes. Daarnaast is er een integratie met JoinData/EDI-Circle. Zo stromen bijvoorbeeld in- en verkoopfacturen direct door naar de juiste velden in het boekhoudpakket. De leveranciers en de agrariër wisselen hun data uit via het EDI-platform. Zo zie je als accountantskantoor, maar ook als agrariër zelf realtime hoe je er wat betreft kosten en opbrengsten voorstaat. Dat in tegenstelling tot een papieren traject via de post waar het soms een maand duurt voordat een factuur geboekt is. Met alle foutgevoeligheid van dien.”

Activamodule

De Haan wijst ook op de specifieke activamodule van Twinfield. “Daarmee kun je als accountantskantoor voor de agrariër vanuit verschillende regimes cijfers rapporteren. De cijfers uit één bron zijn bruikbaar voor fiscale-, bedrijfseconomische- en commerciële doeleinden. De Activamodule is integraal gekoppeld aan de boekhouding. Van aanschaf tot afschrijving. Dat is handig voor de boer. Het gaat met landerijen, vee en stallen al gauw om miljoenen. Dat moet financieel goed worden geregistreerd, compleet met afschrijvingen en de fiscale componenten. Regelmatig zie je ook dat vader een stap terugdoet, maar nog wel met een entiteit eigenaar blijft van de stallen. Of dat ze samen een VOF oprichten of juist bij een pensioen weer uit elkaar trekken. Kortom, het komt vaak voor dat activa gesplitst of samengevoegd moet worden. Dan is dit een hele handige module die ook nog eens uniek is. Geen ander online boekhoudpakket heeft dit. We voegen met onze kennis van het domein hier echt slimme functies toe.”

Aansluitend heeft Roos het over de rekeningen-courantmodule. “Als een agrarisch bedrijf uit meerdere entiteiten bestaat, kunnen leveringen, gedeelde kosten en onderlinge vorderingen direct in de rekeningen-courant van de entiteiten worden geboekt. Hiermee kun je tijd besparen en de onderlinge rekeningen-courant sluiten altijd aan. Zo kloppen de administraties van de entiteiten altijd en is de foutmarge nul.”

Dashboards

Als laatste noemen beide heren de mogelijkheid om dashboards te maken, bijvoorbeeld met Power BI. De Haan: “We kunnen de data ontsluiten zodat je als accountantskantoor grafische overzichten kan maken. Bijvoorbeeld dwarsdoorsnedes op basis van vee- of gewassoort of op basis van kostenplaatsen. Twinfield Boekhouden is wat dat betreft heel eenvoudig te koppelen met diverse programma’s. Ook dat is een pre voor accountantskantoren, ook in de agro.”

Roos tot slot: “We zien in de markt dat veel accountantskantoren die werken voor de agrarische sector om zich heen kijken. Welke software willen we gebruiken? Tegen hen zou ik willen zeggen: neem ons mee in je overwegingstraject. Het is meer dan de moeite waard.”

Meer weten over de Agro-oplossingen van Wolters Kluwer? Klik dan hier!