Accountant Arjen Hakbijl benoemd tot CFO Reinier de Graaf ziekenhuis

Arjen Hakbijl (1973) is benoemd tot CFO van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De RA was voorheen partner bij PwC en sinds 2018 lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. In Delft vormt hij vanaf 14 augustus 2023 samen met Carina Hilders de Raad van Bestuur.

Het Delftse ziekenhuis meldt over de benoeming: ‘Sinds 2018 is Arjen Hakbijl lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Naast ziekenhuisbestuurder is hij lid van verschillende raden van toezicht bij organisaties in de zorg- en publieke sector. Voorheen was hij partner bij PricewaterhouseCoopers. In deze rol was hij landelijk actief als adviseur en accountant, met name in zorginstellingen en ziekenhuizen. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van zorgcontractering en strategische regionale samenwerkingen.

Met deze benoeming heeft Reinier de Graaf gekozen voor een bestuurder met uitstekende financieel-economische kennis en ruime ervaring als accountant en adviseur in de gezondheidszorg. Arjen Hakbijl begint op 14 augustus 2023 aan zijn nieuwe functie.’