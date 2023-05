PwC benoemt Marcel Jakobsen als Chief Digital Officer 

PwC Nederland heeft per 1 mei Marcel Jakobsen benoemd als Chief Digital Officer. Jakobsen, senior partner in de belastingadviespraktijk, neemt jarenlange ervaring mee in technologiestrategieën en -transformaties. Als Chief Digital Officer geeft hij invulling aan de digitale agenda van PwC waarin het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) een belangrijke rol speelt. Mona de Boer gaat daarbij het AI team leiden.

Jakobsen werd in 2008 partner bij PwC en trad in 2016 toe als lid van het bestuur van de belastingadviespraktijk. Hij gaf leiding aan de tax technology groep in Nederland en Europa.

Veronique Roos-Emonds, lid van de raad van bestuur van PwC: “Overal in de wereld voelen organisaties de urgentie om te investeren en transformeren om op lange termijn levensvatbaar te blijven. Slim gebruikmaken van data en technologie is hierbij essentieel.” Dit blijkt uit PwC’s 26e CEO Survey, een jaarlijks onderzoek naar de visie van bedrijfsbestuurders. “In zijn nieuwe rol krijgt Marcel de perfecte gelegenheid om de functie die wij als transformatie en technologie adviseur vervullen verder te ontwikkelen, samen met onze technologie allianties en AI-partners.”

Jakobsen: “Ik kijk ernaar uit om met een team van experts onze klanten verder te helpen het maximale te bereiken met hun digitale ambities. In een tijd waarin digitale ontwikkelingen zich in een razend tempo voltrekken en AI veel bedrijfsmodellen ontwricht, liggen er grote uitdagingen en kansen voor onze klanten en onze eigen organisatie. De combinatie van onze expertise over data en geavanceerde technologie (onder meer van onze Alliantie partners) geeft onze adviseurs en specialisten meer en meer mogelijkheden om uitgebreidere en strategische oplossingen te bieden waardoor onze klanten bestand zijn tegen uitdagende omstandigheden.”