Momenteel is er veel vraag vanuit accountantskantoren over subsidies op zonnepanelen op bedrijfspanden. Voor velen is onduidelijk welke subsidies er bestaan voor de aanschaf van zonnepanelen, en wanneer je welke subsidie dient toe te passen.

Er zijn drie verschillende subsidieregelingen waarvan men gebruik kan maken voor, tijdens of na de aanschaf van zonnepanelen:

De Energie-Investeringsaftrek (EIA): deze regeling is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te bevorderen. Dit wordt gestimuleerd door een bepaald percentage van duurzame investeringen in het desbetreffende jaar van de winst af te trekken.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++): dit is een exploitatieregeling, waarvoor subsidie kan worden verkregen gedurende de periode dat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. Het doel van deze regeling is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO 2 -reductie.

-reductie. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): middels deze regeling stimuleert onze overheid investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. Dit doet zij door een deel van de aanschafkosten te vergoeden.

De subsidie waarvoor de aanvrager in aanmerking komt, is grotendeels afhankelijk van drie factoren: 1) het netto eigen verbruik in kWh van de aanvrager; 2) het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepaneleninstallatie; en 3) de maximale doorlaatwaarde van de aansluiting op het elektriciteitsnet, oftewel een groot- of kleinverbruiksaansluiting.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat 45,5% van de relevante investeringen in het desbetreffende jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. Voor zonnepanelen op daken gaat het om zonnepanelen die op het bedrijfspand komen te liggen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten deze zonnepanelen aan enkele voorwaarden voldoen:

de zonnepanelen moeten bestaan uit panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW; en

de zonnepanelen moeten zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder op het elektriciteitsnet.

Ook zijn er nog andere mogelijkheden binnen de EIA met betrekking tot zonnepanelen. Namelijk voor zonnepanelen die niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet en zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen. Om in aanmerking te komen voor de EIA-regeling is het dus belangrijk dat de aanvrager voorafgaand aan zijn investering goed controleert of de zonnepanelen waarin hij voornemens is te investeren, voldoen aan de eisen die de RVO voor deze zonnepanelen stelt.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit verschil noemt men de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. De hoogte van de SDE++-bijdrage is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de geleverde energie of gereduceerde CO₂ tot een bepaalde ondergrens. Bij hogere opbrengsten krijgt u een kleinere SDE++-bijdrage. Bij lagere opbrengsten krijgt u een grotere SDE++ bijdrage tot een bepaalde ondergrens.

De SDE++ kan worden toegepast op verschillende categorieën: hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas, CO 2 -arme warmte en CO 2 -arme productie. De voorwaardes om in aanmerking te komen voor de SDE++ verschillen per categorie. Voor zonnepaneleninstallaties moet het gaan om een installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kWp en met een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3*80 A (een grootverbruikersaansluiting).

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Het doel van de ISDE-regeling is het stimuleren van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten. Dit doet de overheid door verschillende subsidiebedragen uit te keren bij aanschaf van verschillende investeringen, zoals de productie van duurzame energie en het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen. Wil je voor deze subsidie in aanmerking komen, dan moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Hieronder volgen een aantal belangrijke voorwaarden:

De zonnepanelen worden aangesloten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).

Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan datum dat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. Het verbruik blijkt uit de jaarnota van de energieleverancier.

De zonnepaneleninstallatie heeft een vermogen vanaf 15 kWp.

Zowel zakelijke partijen als natuurlijke personen kunnen de ISDE aanvragen. Zonnepanelen zijn echter enkel voor zakelijke gebruikers subsidiabel.

Tips voor subsidieaanvragen EIA, SDE++ of ISDE

Bekijk voorafgaand aan de investering goed voor welke subsidiemaatregelen de investering mogelijk in aanmerking komt. De EIA, SDE++ en ISDE zijn namelijk niet te combineren. Het is dus verstandig om voorafgaand aan de investering duidelijk op een rijtje te hebben wat per maatregel het netto winstbedrag is en vervolgens op basis van deze gegevens een aanvraag te doen voor een van de subsidies.

Lees de voorwaarden die aan de subsidieregeling verbonden zijn voorafgaand aan de investering goed door. De precieze voorwaarden zijn namelijk per regeling verschillend en botsen soms met elkaar. Zo vereist de ISDE-regeling bijvoorbeeld dat je de subsidie voorafgaand aan de investering aanvraagt, terwijl de EIA-regeling vereist dat je de subsidie aanvraagt ná het doen van de investering.

Bekijk goed welke kosten subsidiabel zijn voor de verschillende regelingen. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om naast de aanschafkosten ook de installatiekosten in te dienen bij de aanvraag.

Bereid de aanvraag goed voor. Check voor het doen van de subsidieaanvraag de website van de RVO om te zien welke documentatie je moet meeleveren en wat de datum van openstelling en sluiting is. Een complete aanvraag die tijdig wordt ingediend zorgt namelijk voor een snelle(re) afhandeling van de aanvraag, waardoor de beschikking eerder op de mat zal liggen. Hiernaast zorgt een complete aanvraag voor meer duidelijkheid, wat de slaagkans van de subsidieaanvraag vergroot.

Rogier Teunissen MSC is als subsidieadviseur en trainer verbonden aan Fiscount

