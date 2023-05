ChatGPT maakt geen einde aan accountant, zegt ChatGPT zelf

Sinds de komst van ChatGPT, de chatbot die vriend en vijand verbaast, is er veel discussie over artificial intelligence. Op het oudste beroep na zouden innovaties als ChatGPT veel beroepsgroepen op termijn overbodig kunnen maken. Ook accountants maken zich zorgen. Kantoor Visser & Visser organiseerde op 9 mei samen met Growteq een kleinschalig event om met relaties over AI door te praten.

De middag begon met gastspreker Jack Esselink, theoloog en AI-specialist, die de deelnemers inspireerde op het gebied van artificial intelligence (AI) en haar mogelijkheden en grenzen. Esselink benadrukte het belang van vragen stellen als het gaat over dit onderwerp: ‘Er is een nieuwe realiteit ontstaan, met enorm veel mogelijkheden. Dat is heel interessant, maar het levert ook dilemma’s op: in hoeverre kunnen we vertrouwen hebben in data en techniek? Dat moeten we blijven onderzoeken.’

Daarna gingen deelnemers in kleine groepjes uiteen om de impact van AI op het bedrijfsleven te ontdekken, met name op hun eigen organisaties. Deelnemers deelden hun bevindingen met elkaar en bespraken de mogelijkheden en uitdagingen van ChatGPT. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel.

Inspiratie

‘We zijn blij dat we onze klanten hebben kunnen inspireren en uitdagen om na te denken over de impact van AI op hun organisaties’, aldus de organisatoren. ‘AI kan veel, maar het is belangrijk om bewuste keuzes te maken over wat we er wel en niet mee willen doen. We kijken terug op een succesvol evenement waarin we samen nieuwe inzichten hebben opgedaan.’ Binnen Visser & Visser blijft een werkgroep actief om ontwikkelingen rondom AI bij te houden en te monitoren wat de impact daarvan is op de werkzaamheden en dienstverlening richting klanten.

Wat denkt ChatGPT zelf?

Interessant is om te vernemen hoe ChatGPT zelf denkt over zijn eigen mogelijkheden in de toekomst. Accountancy Vanmorgen stelde de ‘intelligente’ chatbot daarom de vraag: Maakt ChatGPT een einde aan de accountant in Nederland?

Dit is het antwoord:

“Nee, ChatGPT maakt geen einde aan de accountant in Nederland. ChatGPT is een AI-model dat getraind is om taalkundige taken uit te voeren en kan geen taken uitvoeren die specifiek zijn voor accountancy of andere professionele dienstverlening. Accountancy is een complex vakgebied waarbij het belangrijk is om menselijke expertise te hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen en risico’s te kunnen beheersen.

Wel kan ChatGPT bijvoorbeeld ingezet worden om administratieve taken te automatiseren en te vereenvoudigen, zoals het verwerken van financiële gegevens en het opstellen van financiële rapportages. Op die manier kan de accountant zich meer richten op advieswerkzaamheden en het begeleiden van cliënten bij complexe financiële vraagstukken.

Het is belangrijk om te erkennen dat technologie zoals ChatGPT de rol van de accountant kan veranderen en dat accountants moeten blijven investeren in hun vaardigheden en expertise om waarde toe te blijven voegen aan hun dienstverlening.”

Overbodig?

Op de vraag of ChatGPT het beroep van accountant op termijn overbodig maakt antwoord het AI-programma iets minder stellig:

“Het is onwaarschijnlijk dat ChatGPT het beroep van accountant op termijn volledig overbodig zal maken. Hoewel ChatGPT in staat is om bepaalde taken uit te voeren die momenteel door accountants worden uitgevoerd, zoals het verwerken van financiële gegevens en het opstellen van rapportages, zijn er veel aspecten van het accountantsberoep die niet door ChatGPT kunnen worden vervangen.

Accountants hebben bijvoorbeeld menselijke vaardigheden en expertise nodig om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen van hun cliënten, om financiële risico’s te identificeren en te beoordelen, en om passend financieel advies te geven. Accountants hebben ook een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit van financiële informatie en het beoordelen van de betrouwbaarheid van de interne controles van een organisatie.

Bovendien hebben accountants een belangrijke vertrouwensrelatie met hun cliënten, die niet door een machine kan worden vervangen. De menselijke factor is hierbij van essentieel belang.

Kortom, ChatGPT kan het werk van accountants in bepaalde opzichten vereenvoudigen en efficiënter maken, maar het is onwaarschijnlijk dat het beroep van accountant op termijn volledig overbodig zal worden.”