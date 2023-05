Zo regel je efficiënt een statutenwijziging

De bedrijven van uw klanten blijven zich waarschijnlijk voortdurend ontwikkelen. Dit kan ook het nodige regelwerk met zich meebrengen. Zo kan het bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat een van je klanten besluit om de naam van de bv te veranderen, of om de activiteiten die ze doen over een andere boeg te gooien. Wanneer dat het geval is, kunnen ze je vragen om een statutenwijziging te regelen. Hoe je dit efficiënt kan regelen als accountant vertellen we in deze blog.

Schets een duidelijk beeld van de situatie voor uzelf en uw klant

Wanneer je klant naar u toekomt voor hulp bij een statutenwijziging dan is het belangrijk om er allereerst achter te komen wat hij of zij precies geregeld wilt hebben. Wat verwacht jouw klant van jou en andersom? Een statutenwijziging bestaat uit verschillende onderdelen en het kan handig zijn om eerst duidelijkheid te scheppen over deze onderdelen en deze uit te leggen. Zo weet een klant beter wat er bij een statutenwijziging komt kijken en kan er beter worden afgestemd over het verdere proces.

De volgende onderdelen komen aan bod bij een statutenwijziging:

Het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wanneer jouw klant de statuten wil wijzigen moet dit worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Dit zijn alle aandeelhouders van een onderneming. Pas na een besluit van de AvA mogen de statuten daadwerkelijk gewijzigd worden. In de meeste gevallen kan er in de huidige statuten gevonden worden hoeveel procent van de aandeelhouders moet instemmen. Wanneer dit niet het geval is, gaat het meestal om vijftig procent van de aandeelhouders. Het kan zijn dat je klant aan je vraagt om de stemverhouding te controleren en te bevestigen.

Het notariële gedeelte

Wanneer het besluit door de AvA is genomen om tot een statutenwijziging over te gaan, komt het notariële gedeelte om de hoek kijken. Een statutenwijziging gaat namelijk niet zonder notariële akte. Deze notariële akte moet worden opgesteld door een notaris. Het is dus niet mogelijk om dit zelf als accountant te doen, maar je kunt dit wel regelen voor jouw klant via Firm24. Omdat iedere statutenwijziging anders is, zijn we overgestapt naar een telefonisch intakegesprek zodat de situatie voor de notaris en voor u direct duidelijk is. Zo bespoedigen we het proces en zorgen we voor een snelle dienstverlening.

De Kamer van Koophandel

Een laatste stap bij een statutenwijziging is het doorgeven ervan aan de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK is namelijk verantwoordelijk voor het bijhouden van het handelsregister, waarin alle rechtspersonen in Nederland zijn opgenomen. Als er wijzigingen zijn in de statuten van een rechtspersoon moet dit worden doorgegeven zodat het handelsregister up-to-date blijft.

Bepaal hoe u de verantwoordelijkheid verdeelt tussen u en uw klant

Het kan veel tijd in beslag nemen om de volledige statutenwijziging te regelen voor je klant. Je kan er daarom ook voor kiezen om een deel te laten regelen door de klant zelf om zo de verantwoordelijkheid te spreiden. Denk goed na wat voor jou de mogelijkheden zijn en wat de wensen van de klant zijn. Het kan zijn dat je klant enkel advies wil over eventuele financiële gevolgen die de statutenwijziging mogelijk heeft of misschien wil je klant dat je de nieuwe statuten controleert. Daarentegen kan het ook zijn dat je klant wil dat het volledige proces geregeld wordt. Het is aan jou of je ervoor kiest de klant volledig te ontzorgen tijdens het proces of om enkele zaken op te nemen als accountant. Bovendien kunnen wij u bij Firm24 ook helpen.

Hulp van Firm24

Wanneer er door de AvA is besloten dat er een statutenwijziging mag plaatsvinden, kunnen wij u bij Firm24 ondersteunen bij de statutenwijziging voor jouw klant. Je kunt bij ons terecht voor specialistische notariële hulp voor een scherpe prijs, geheel aangepast aan je situatie. Je kunt ook bij ons terecht voor advies, bijvoorbeeld over de werking van de statutenwijziging en de duur van de statutenwijziging. Via deze link plan je gemakkelijk een intakegesprek in.