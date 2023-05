Nieuwe directie voor Holthaus Advies, lid van BANVO

Bij het Amsterdamse administratie- en advieskantoor Holthaus Advies hebben de oprichters Jeroen Holthaus LL.M. RB en Imre Parkanyi het stokje overgedragen aan Anouk Mulders en Kelly Kramer. Het bedrijf heeft zich ook aangesloten bij het landelijke netwerk BANVO.

Holthaus en Parkanyi richtten het kantoor in 2007 op. Er werken nu 40 medewerkers die meer dan duizend klanten van over de hele wereld bedienen. Ze blijven betrokken bij het bedrijf, onder meer bij non-profit partner Account Your Future.

Nieuwe directie

Anouk Mulders volgde na haar studie Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle de premaster Accounting & Control aan de Erasmus Universiteit. Kelly Kramer specialiseerde zich na haar dubbele master Fiscaal Recht en Europese Studies aan onder andere de Vrije Universiteit in Amsterdam in (inter)nationale financieel-fiscale vraagstukken.

BANVO

BANVO staat voor Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers, een landelijk netwerk. De leden bieden verspreid over het land diensten aan op het gebied van administratie, lonen, jaarrekeningen, fiscaal en financieel advies.

Op de foto: Kelly Kramer (l) en Anouk Mulders