Hoe je als klein kantoor je positie kunt versterken

Een trend binnen de accountancysector is de verschuivende rol van het controleren van de cijfers naar een meer adviserende rol. Accountantskantoren willen hun waarde voor klanten vergroten en meer tijd vrijmaken voor gesprekken met de klant. Hoe zorg je als kantoor dat je klaar bent voor deze nieuwe manier van werken. Ga je voor het versterken van je positie als kleiner kantoor, of ga je voor samenwerking of een overname?

Nederland heeft ongeveer 6.000 actieve accountantskantoren. De meeste daarvan zijn kleine kantoren met één of twee partners en voornamelijk mkb-klanten. Door hun beperkte omvang hebben die kantoren weinig tijd en geld beschikbaar om te investeren en te innoveren. Dat is tientallen jaren goed gegaan in een branche die niet zo sterk aan verandering onderhevig was. Maar de afgelopen jaren is er wel degelijk het een en ander veranderd. Zo is het onder meer door digitalisering steeds belangrijker om te innoveren. Bovendien wordt steeds meer verwacht van accountants: niet alleen dat ze een nette jaarrekening opleveren, maar ook dat ze klanten adviseren.

Voordelen benutten van een kleine flexibele organisatie

Voor kleine kantoren betekent dat hoe dan ook dat hun manier van werken verandert. De ontwikkelingen kunnen zeker een positieve uitwerking hebben op kleine kantoren. Zo bieden ze een kans om de concurrentiepositie te versterken. Vergeleken met hun grote tegenhangers zitten kleine kantoren vaak – letterlijk en figuurlijk – dichter bij hun klanten. Ze kunnen service en advies op maat leveren doordat ze hun klanten persoonlijk kennen. Bovendien zijn de communicatielijnen bij kleine kantoren meestal korter. Klanten kunnen rechtstreeks communiceren met hun accountant, zonder dat er meerdere tussenpersonen tussen zitten. Dit bevordert een snelle en efficiënte communicatie, evenals een beter begrip van de specifieke behoeften van de klant. Binnen kleine kantoren heerst ook vaak een cultuur van flexibiliteit en innovatie. Nieuwe technologieën en werkwijzen kunnen sneller geadopteerd worden, waardoor er beter kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt.

Investeren in de juiste software

Met behulp van geautomatiseerde software kunnen kleine kantoren ook concurrerend blijven. Denk bijvoorbeeld aan software waarbij alle diensten en producten geïntegreerd met elkaar samenwerken. Dit levert kleine kantoren beter inzicht in hun bedrijfsvoering op en ze kunnen gemakkelijk informatie delen met hun klanten. De accountancy suite van Exact Online biedt accountants real-time inzicht in gegevens en geavanceerde rapportagemogelijkheden waarmee heldere rapporten gemaakt kunnen worden. Dit levert kantoren naast efficiëntie ook meer ruimte voor proactief klantadvies op. Daarnaast is het voor kleine kantoren ook interessant om te investeren in geautomatiseerde software met no hands accounting functies dat handmatig werk uit handen neemt. De tijdswinst die hiermee wordt geboekt, kan mooi gebruikt worden voor het creëren van op-maat-gemaakte advies dashboards.

Meer slagkracht door een overname

Een andere manier om als klein kantoor te overleven in de veranderende wereld, is een overname door een groter kantoor. Niet voor niets zien we deze trend nu al enige tijd. Door de schaalgrootte en het kapitaal van de grotere partij zijn er mogelijkheden om te investeren en zijn de kosten om te voldoen aan de sterk toegenomen regelgeving beter te dragen. Door standaardisatie van werkzaamheden kunnen grotere kantoren efficiënter werken. Door vestigingen op verschillende locaties zijn ook grote kantoren in staat hun dienstverlening dicht bij de klant te leveren.

Overname of zelf verder?

Of een overname voor een kantoor interessant is of niet, hangt van veel factoren af. Kleine kantoren zullen een afweging moeten maken: willen we snel meer klanten binden of juist zorgen dat we bestaande klanten beter gaan adviseren? Software maakt het allebei mogelijk: groei in combinatie met een hogere klanttevredenheid.

De complete software suitevoor accountancy