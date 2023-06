Accountants kunnen in de huidige competitieve markt riant kiezen uit kantoren waar ze willen werken. Voor kantoren is het daarom essentieel om te investeren in duurzame teamontwikkeling, om talent te behouden en een hecht team op te bouwen. Daarmee wordt immers het fundament voor de toekomst gelegd. Hoe zorg je voor een sterke basis binnen jouw kantoor?

Stel je voor: je bent een jonge accountant en je hebt drie weken geleden een nieuwe functie aanvaard bij een gerenommeerd accountantskantoor. Je bent enthousiast over de geboden mogelijkheden. Toch merk je al snel dat het team waarin je terechtgekomen bent, een hoge werkdruk ervaart. De sfeer is vaak gespannen, ongezellig, en je collega’s zijn prikkelbaar. Tijdens het eerste teamoverleg valt het je op dat er te veel onderwerpen op een vrij vage agenda staan en dat het overleg uitloopt. Er is weinig ruimte voor open communicatie en het delen van ideeën. Je voelt je ietwat ontmoedigd, omdat je graag wilt bijdragen, maar de omstandigheden maken het moeilijk om je stem te laten horen. En als je het desondanks wel doet, voelt het in ieder geval niet heel ontspannen.

Deze situatie werkt negatief in op je werkplezier en motivatie. Je begint je af te vragen of dit de juiste omgeving is waarin je je verder wilt ontwikkelen. In ieder geval zet je weer je functie-alert aan op Indeed of begin je te reageren op de verzoeken voor een kop koffie met recruiters of andere kantoren… Je beseft dat er elders misschien wel kansen zijn om deel uit te maken van een team met een positieve werkcultuur, waar je je vaardigheden en ideeën kunt inbrengen om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van zowel het team als jezelf.

Ondersteunend team met ruimte voor groei

Stel je nu eens voor dat je als jonge accountant aan de slag gaat bij een ander accountantskantoor, met een ook tamelijk andere cultuur. Je voelt je direct welkom en gewaardeerd door het team. Tijdens het teamoverleg merk je dat er voldoende tijd is voor vragen, het bespreken van casuïstiek en het uitwisselen van ideeën. De sfeer is open en respectvol en je voelt je vrij om je gedachten, ideeën en zorgen te delen. Ook zorgt deze sfeer ervoor dat je je aangemoedigd voelt om vragen te stellen en waardevolle bijdragen te leveren. Het team luistert actief naar je en biedt advies en ondersteuning waar nodig. Daarvoor voel je niet alleen waardering, maar ook een stimulans om jezelf verder te ontwikkelen. Dit motiveert je om constructief bij te dragen aan het team.

Door deze positieve ervaringen groeit je vertrouwen in je eigen capaciteiten en durf je uitdagingen aan te gaan. Je voelt je gewaardeerd en hebt de indruk dat je echt deel uitmaakt van een team dat om je geeft en jou wil zien groeien. Hierdoor ben je gemotiveerd om jezelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het succes van het team en jullie organisatie als geheel. Zelfs als je uitnodigingen van andere kantoren krijgt of berichten van recruiters weet je; nee, ik zit goed en wil nu niks anders.

Belang van duurzame teamontwikkeling

Deze twee casussen illustreren het belang van duurzame teamontwikkeling voor accountants- en administratiekantoren. In een competitieve arbeidsmarkt is het aantrekken van talent een uitdaging, maar het behoud van dat talent is net zo belangrijk. Het opbouwen van een sterke basis binnen jouw kantoor is cruciaal om ervoor te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd, gesteund en gemotiveerd (blijven) voelen.

Het goede voorbeeld geven: leiderschap en teamcultuur

Het enige wat topdown werkt, is een goed voorbeeld. Leidinggevenden binnen accountants- en administratiekantoren zullen zelf structureel het goede voorbeeld moeten geven. Neem daarom als leidinggevende even de tijd om in de spiegel te kijken. Hoe uitgerust kom je op de werkvloer? Hoe positief zijn je interacties met anderen? Is je werk vaak af en lever je kwaliteit? Kun je kritisch zijn zonder anderen te ontmoedigen? En hoe is de sfeer binnen jullie managementteam? Voor leiders binnen de organisatie is het belangrijk om te beseffen dat hun gedrag en houding van invloed zijn op het gehele team. Wees daarom als leider een rolmodel – practice what you preach – en creëer een werkomgeving die positief, ondersteunend en stimulerend is.

Belang van glasheldere én realistische doelen

Een ander belangrijk aspect van duurzame teamontwikkeling is ervoor zorgen dat de doelen die gesteld worden, glashelder én realistisch zijn. Gestelde doelen moeten dus daadwerkelijk haalbaar zijn. Door doelen te hoog te stellen, waardoor ze als onmogelijk worden betiteld, kunnen teamleden demotivatie en frustratie ervaren, nog voordat ze zijn begonnen. Daardoor komen de te hoog gestelde doelen op voorhand nog meer buiten bereik te liggen. Stop daarom met het stellen van niet realistische doelen en doen alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Stel in plaats daarvan uitdagende, maar wel haalbare doelen, zodat je team zich kan concentreren en trots kan zijn zodra de doelen worden bereikt. Door realistische doelen te stellen, schep je een klimaat voor voldoening en succes binnen het team.

Geef het tijd

Neem ook voldoende tijd voor teamontwikkeling. Het bouwen van een sterk team kost nu eenmaal tijd en aandacht (net als een relatie). Dit kan op verschillende manieren worden bereikt; van informele teamactiviteiten zoals bowlen of paintballen, tot meer gestructureerde begeleide sessies, waarin de samenwerking en communicatie binnen het team worden besproken. Juist de sessies waarin je geholpen wordt met de manier waarop je met elkaar praat geven vaak inzicht – en daardoor handvatten – om veel effectievere én leukere gesprekken te voeren met elkaar. Zoals een collega-accountant laatst zei in een sessie: ‘Reageren kun je dus echt leren’.

Investeer in teamontwikkeling

Door tijd vrij te maken voor teamontwikkeling, creëer je een gelegenheid voor teamleden om elkaar beter te leren kennen, om vertrouwen op te bouwen en effectiever samen te werken. Dit bevordert een gevoel van verbondenheid en cohesie binnen het team, wat essentieel is voor duurzame teamontwikkeling. Het is belangrijk voor accountants- en administratiekantoren om deze aspecten in acht te nemen in hun streven daarnaar. Door zelf het goede voorbeeld te geven, realistische doelen te stellen en tijd te nemen voor teamontwikkeling, leg je als leidinggevende een sterke basis voor het behoud van talent en het opbouwen van een hecht en succesvol team.

Marinde van Loo is als teamontwikkelexpert verbonden aan Fiscount, het kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche

Wil je meer grip hebben op teamontwikkeling? Volg dan de cursus: Hoe bouw je een succesvol team.