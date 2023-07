Personalia | Frank Lotthrincx benoemd tot partner bij Grant Thornton

Grant Thornton Nederland benoemt met ingang van 1 juli 2023 Frank Lotthrincx tot partner binnen onze algemene praktijk. ‘Grant Thornton is zeer verheugd met deze nieuwe benoeming, die bijdraagt aan onze advisering aan het middenbedrijf’, meldt het accountantskantoor.



Over Frank Lotthrincx

Frank studeerde accountancy aan Hogeschool InHolland en rondde in 2010 zijn AA-praktijkopleiding af, waarna hij in 2011 is ingeschreven als accountant bij de NBA. Frank is ruim 25 jaar werkzaam in de mkb-adviespraktijk bij diverse grote en middelgrote accountantskantoren. Zijn huidige klantenportefeuille omvat een breed scala van nationale en internationale mkb-bedrijven in verschillende sectoren zoals handel, bio-lifescience en dienstverlening.

Frank: “Ik haal plezier uit de advisering en begeleiding van klanten in een afwisselend klantenpakket. De nadruk ligt op het samen met klanten bouwen aan de ontwikkeling van de onderneming. In mijn nieuwe rol wil ik graag met mijn collega’s de kwaliteit verder verhogen en hen verder helpen in het adviseren van onze klanten”.