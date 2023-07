Een persoonlijke benadering: hoe offline klantendagen zorgen voor meer klantloyaliteit

In een wereld waarin we steeds meer online communiceren, is het organiseren van fysieke klantendagen belangrijker dan ooit. Persoonlijk contact is van onschatbare waarde voor het versterken van de relatie en het creëren van loyaliteit. Investeer daarom niet alleen in online communicatie, maar ook in offline evenementen.

Tijdens een offline klantendag kunnen klanten elkaar ontmoeten, ervaringen en kennis delen en vragen stellen aan medewerkers van je kantoor. Het evenement kan zo groot of klein zijn als je wilt en biedt een waardevolle en interactieve manier van communiceren. In dit artikel ontdek je meer over het belang van ‘offline’ klantendagen en krijg je drie tips voor een succesvolle organisatie van een eigen evenement.

Als accountantskantoor kun je evenementen organiseren om klanten gerichter te bereiken en te informeren. Een klantendag kan bijvoorbeeld in het teken staan van nieuwe wet- en regelgeving, belastingtips of het bespreken van beschikbare software die voor de klant van waarde is. Maar ook het verzamelen van feedback en netwerken zijn goede doelstellingen. Door de klant centraal te stellen en relevante informatie te bieden, creëer je meerwaarde en versterk je de relatie. Zo vergroot je de kans op het behouden van je klanten op de lange termijn.

Waardevol

Daarnaast heb je de kans om klanten te laten zien dat jouw kantoor geeft om hun succes en welzijn, en dat ze altijd op je kunnen rekenen voor professionele begeleiding en ondersteuning. Ook bieden evenementen je de mogelijkheid om nieuwe klanten te ontmoeten en potentiële zakelijke kansen te verkennen. Vraag je klanten bijvoorbeeld om een bevriende ondernemer mee te nemen en maak ook hen onderdeel van je dagprogramma. Zo krijgen ze alvast een voorproefje van hoe hun ervaring zal zijn als zij zelf klant worden.

Kortom, offline klantendagen zijn waardevol als je de relatie met je klanten wilt versterken, maar zorgen ook voor verbinding onderling. Organiseer bijvoorbeeld netwerkborrels en informele bijeenkomsten om klanten op een ontspannen manier kennis te laten maken met jouw kantoor en de mensen die er werken. Je kunt hiervoor je eigen kantoor of een externe locatie gebruiken. Het fijne aan klantendagen is dat je ze helemaal kunt invullen zoals je zelf wilt. Direct aan de slag en binnenkort je eigen klantendag organiseren? Hier zijn drie tips om je op weg te helpen.

Drie tips voor de organisatie van je eigen evenement

Bepaal een duidelijke doelstelling – Voordat je begint met de organisatie van een klantendag, is het belangrijk om te bepalen wat je wilt bereiken. Wil je klanten informeren over nieuwe diensten? Wil je klanten inspireren en motiveren met een externe spreker, of wil je klanten juist bedanken voor hun loyaliteit? Door een duidelijke doelstelling te bepalen, kun je de inhoud en de activiteiten beter afstemmen op de behoeften van de klanten. Maak het persoonlijk – Het succes van een klantendag hangt voor een groot deel af van de persoonlijke aandacht die klanten krijgen. Zorg ervoor dat je klanten op een persoonlijke en warme manier verwelkomt en betrekt bij de activiteiten. Laat zien dat je hun aanwezigheid waardeert en dat je er alles aan doet om hen een onvergetelijke ervaring te bieden. Het is belangrijk om hier al tijdens het uitnodigen mee te beginnen. Zorg voor gepersonaliseerde uitnodigingen en vertel duidelijk wat de klant kan verwachten. Houd het leerzaam en interactief – Een klantendag moet meer zijn dan alleen een promotioneel evenement. Het is belangrijk om klanten te informeren en te inspireren op een educatieve en interactieve manier. Organiseer bijvoorbeeld workshops, presentaties en rondleidingen waarbij klanten kunnen leren en ervaren. Stimuleer ook de interactie tussen klanten onderling en met jouw bedrijf, bijvoorbeeld door middel van vraag-en-antwoordsessies en discussiepanels.

Benieuwd hoe wij bij KING Software onze klantendagen organiseren of op zoek naar nog meer inspiratie? Bekijk hier het sfeerverslag van onze eigen klantendag op 8 juni 2023 in Conferentiecentrum Kaap Doorn.