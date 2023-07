Hoe accountants de wereld redden

Accountants hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het waarborgen van financiële integriteit en transparantie. Maar vandaag de dag gaat hun verantwoordelijkheid veel verder dan alleen de cijfers.

Accountants hebben de strategie ingezet om het accountantsberoep opnieuw te positioneren in de markt, en ditmaal als voorvechters van duurzaamheid. Door zichzelf te profileren als hoeders van duurzaamheid dragen accountants bij aan het redden van de wereld. Ook in accountant vacatures, zo zien we bij Jobsinfinance wordt steeds meer de rol als ‘chief value officer’ voor duurzaamheid benadrukt.

Een nieuwe rol in duurzaamheid

“Het verduurzamen van onze economie is een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd. De impact en de financiële consequenties zijn ongekend. Organisaties zullen stappen moeten zetten op duurzaamheid, en accountants kunnen en moeten hun cliënten en werkgevers daarbij ondersteunen vanuit hun maatschappelijke rol. Daarom heeft de NBA duurzaamheid benoemd als strategisch thema voor de komende jaren” aldus de NBA op haar website.

Volgens financieel specialist van het FD, Bartjens, heeft de accountancysector bewust gekozen voor deze nieuwe strategie om zichzelf te herpositioneren. “De sector zelf heeft de strategie ingezet om het accountantsberoep opnieuw te positioneren in de markt”, aldus Bartjens. Hij verwijst naar bestsellers zoals ‘Chief Value Officer: Accountants Can Save the Planet’ van Mervyn King, waarin de rol van accountants als waardegedreven leiders in duurzaamheidsinitiatieven wordt benadrukt. “The CFO should be known as the CVO – Chief Value Officer. She or he must be a change-maker inside the company.” Aldus Mervyn E. King zelf.

Accountantsberoep diverser

De opkomst van nieuwe thema’s, zoals duurzaamheidsinformatie, heeft ervoor gezorgd dat het accountantsberoep niet langer alleen mannen aanspreekt. Bartjens wijst op de recente NBA-hackathon voor bachelorstudenten, waar zowel jonge vrouwen als jonge mannen actief aan deelnamen. Deze hackathon toonde aan dat duurzaamheid een gemeenschappelijk interessegebied is voor accountants, ongeacht hun geslacht.

Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants erkent rol

De NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants, erkent de verschuiving in de rol van accountants en ondersteunt de inzet voor duurzaamheid. Een woordvoerder van de NBA benadrukt: “Accountants spelen een cruciale rol bij het waarborgen van duurzame bedrijfspraktijken en het bieden van betrouwbare duurzaamheidsrapportages. Door het integreren van duurzaamheidsaspecten in hun werk leveren accountants een waardevolle bijdrage aan het redden van de wereld.”

Met accountants die zich inzetten als voorvechters van duurzaamheid en betrouwbare rapportages leveren, spelen ze een essentiële rol in het redden van de wereld. Door duurzaamheidsaspecten te integreren in hun werk, zetten accountants zich in voor een betere toekomst en dragen ze bij aan de mondiale inspanningen om milieuproblemen aan te pakken. De rol van accountants is geëvolueerd, en ze zijn vastbesloten om de wereld te redden door duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.

