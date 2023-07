KING Connect: de ideale samenwerking tussen accountant en klant

Accountants en administratiekantoren staan tegenwoordig voor een grote uitdaging. Naast de reguliere werkzaamheden, die vaak veel tijd kosten, wordt er ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke wensen en verwachtingen van hun klanten. Hiervoor is niet alleen kennis nodig van het vakgebied zelf, maar ook van de behoeften van de klant.

KING Connect is een samenwerkingsplatform dat is ontwikkeld voor accountants en hun klanten. Het platform biedt de mogelijkheid om op een efficiënte manier samen te werken. Een van de grootste voordelen is de naadloze integratie met KING Accountancy. Dit omvat uitgebreide software voor de automatisering van (terugkerende) werkprocessen. Via KING Connect Drive kunnen documenten binnen het platform snel, eenvoudig en AVG-proof worden uitgewisseld. Tijdrovende taken zoals het doorspitten van grote mappen, het opnieuw opvragen van documenten en het heen-en-weer mailen zijn hiermee verleden tijd. Ook de veiligheid van KING Connect is een voordeel. Je kunt immers zelf instellen wie de informatie kan inzien.

Behoud de volledige controle

Met KING Connect Drive is de mappenstructuur volledig aanpasbaar en in te richten naar jouw gewenste werkwijze. Hiermee behoud je de volledige controle. Je kunt gebruik maken van de standaardmappen voor financiële rapportages, belastingaangiftes en meer, of zelf nieuwe mappen toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een financiële rapportage direct vanuit de administratie delen met jouw klant via een daarvoor toegewezen map. Hierdoor is de samenwerking efficiënter, omdat alleen relevante informatie met elkaar wordt gedeeld binnen één centrale omgeving.

Daarnaast kun je ook bepalen welke rechten klanten hebben per map. Als accountant heb je ten alle tijden toegang tot de mappen en kun je altijd bestanden uploaden, wijzigen, verplaatsen en verwijderen. Jij bepaalt zelf in hoeverre je klant deze mutaties ook kan doorvoeren per (sub)map. Heeft je klant een nieuw bestand geüpload? Dan word jij hiervan op de hoogte gebracht door handige notificaties die je kunt instellen. Zo hoef je het platform niet steeds in de gaten te houden, maar mis je ook geen belangrijke documenten.

Waarom KING Connect?

Een goede samenwerking tussen accountants en ondernemers is de basis van een goedlopend bedrijf. Door open en duidelijk met elkaar te communiceren, kunnen accountants en ondernemers beter begrijpen wat de ander nodig heeft. De klant weet precies wat hij aan moet leveren en de accountant behoudt het overzicht. Hierdoor wordt het mogelijk om beter te adviseren en de klant te helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. KING Connect is gemaakt om de samenwerking tussen accountants en klanten te vereenvoudigen. Zo kunnen beide partijen zich concentreren op waar ze goed in zijn, zonder dat er ooit een document mist.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden die KING Connect Drive te bieden heeft? Vraag dan het on-demand webinar aan, bekijk deze wanneer het uitkomt en ontdek in 30 minuten alle mogelijkheden die KING Connect Drive te bieden heeft. Klik hier voor meer informatie.