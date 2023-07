Tot eind september nomineren voor Jan Zweekhorst Award

De SRA reikt dit jaar opnieuw de Jan Zweekhorst Award uit aan een persoon of organisatie die zich praktisch onderscheidt op fiscaal of accountancygebied. Tot vrijdag 29 september kan iedereen kandidaten voor de prijs nomineren.

SRA-voorzitter Jan Zweekhorst overleed in 2021 plotseling. Sindsdien reikt de organisatie jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering de Jan Zweekhorst Award uit. Die staat voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid. In 2021 kreeg Paul Gorissen, landelijk aanspreekpunt Horizontaal toezicht bij Belastingdienst MKB, de eerste editie van de award uitgereikt. Vorig jaar kreeg oud-SRA-voorzitter Willem van Wijngaarden (foto) de award.

Jury beoordeelt nominaties

Personen of organisaties die zich wat betreft verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid hebben onderscheiden op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren, kunnen door zowel leden als niet-leden worden genonimeerd via een aanmeldformulier. Alle aanmeldingen worden voorgelegd aan een jury, die bestaat uit Mariëlle Spuijbroek, lid van de commissie Fiscaal van SRA en partner en belastingadviseur van Moore DRV, Paul Dinkgreve, accountant en bestuurslid SRA, en Ruud van den Dool, lid van de commissie Fiscaal van SRA, fiscaal onderzoeker en publicist.