Producent Rick Engelkes moet nog meer noodsteun terugbetalen

Het zit producent Rick Engelkes (63) even niet mee. Nadat zijn droom over een musical over Willem van Oranje uiteenspatte, moet hij nu nog meer coronanoodsteun terugbetalen dan eerder al was vastgesteld. Het Fonds Podiumkunsten eist ruim 3,7 miljoen euro op.

Engelkes wilde een musical over Willem van Oranje op de planken brengen in de stad waar de vader des vaderlands in 1584 werd vermoord en waar hij ook begraven ligt. Daartoe zou zelfs een nieuw theater worden gebouwd. De musical, geproduceerd door Waterfront Entertainment, het bedrijf dat Engelkes exploiteert met een investeerder, moest minimaal vijf jaar te zien zijn.

Fonds Podiumkunsten

Corona gooide roet in het eten. Waterfront Entertainment vroeg noodsteun aan bij het Fonds Podiumkunsten en kreeg 4.392.780 euro, één van de grootste bedragen uit de zogenoemde compensatieregeling 3. Die regeling (110 miljoen euro) was bedoeld om de culturele sector overeind te houden toen voorstellingen en concerten door de coronamaatregelen tussen november 2021 en januari 2022 niet konden doorgaan.

Kamervragen

De steun aan Waterfront Entertainment riep meteen vragen op, omdat het bedrijf nog geen voorstelling op de planken had gebracht. Ook waren er nog nauwelijks acteurs en technici geboekt. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen. Engelkes verdedigde zich met het argument dat het geld werd gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe musical. Daar was de compensatieregeling echter niet voor bedoeld. Het Fonds Podiumkunsten vroeg Waterfront meerdere mailen om een accountantsverklaring dat de noodsteun volgens de regels was besteed, maar Engelkes bleef lang in gebreke.

3,7 miljoen

In april 2023 bepaalde het Fonds dat Waterfront 3,7 miljoen moest terugbetalen. Ruim 630 duizend euro was volgens de accountant wel terecht uitgegeven aan decorbouwers, tekstschrijvers en de makers van de maquette van het beoogde theater. Engelkes maakte bezwaar, maar vond geen gehoord. Sterker nog, zijn bedrijf moet na herberekening zelfs 50.000 euro meer terugbetalen dan aanvankelijk was vastgesteld.

Sponsor

In juni 2021 kon Engelkes nog met trots een hoofdsponsor presenteren. Softwarebedrijf Exact stapte voor twee jaar in het project. In ruil voor een investering van enkele tonnen zou het theater de naam van Exact gaan dragen. Rick Engelkes toonde zich toen bijzonder blij dat Exact zich op deze manier wilde verbinden aan de productie. ‘Je Maintiendrai, de spreuk van Willem van Oranje: daar heb ik in deze coronatijd veel aan gedacht en aan vastgehouden’, zei Engelkes. ‘Als een mooi bedrijf als Exact zich dan op deze overtuigende manier verbindt aan ons bijzondere project en net als wij gelooft in onze productie en de match met hun zakelijke doelgroep, daar kunnen wij alleen maar trots op zijn.’

Helaas zag Exact zich genoodzaakt zich als sponsor terug te trekken. Annemarije Dérogée, Hoofd Corporate Communications van Exact: ‘Halverwege 2021 heeft Waterfront Entertainment aangekondigd dat Exact zich voor een periode van minimaal twee jaar als hoofdsponsor heeft verbonden aan deze productie. Gezien het feit dat de musical meerdere keren is uitgesteld, en niet live is gegaan tijdens de afgesproken termijn, heeft Exact na goed onderling overleg met Waterfront Entertainment in december 2022 besloten om zich terug te trekken als hoofdsponsor van de productie.’

Mogelijk doorstart

Woordvoerder Annelieke van Veldhoven van Waterfront Entertainment is net geland op Rhodos voor een vakantie en wil op een later moment dieper op de zaak ingaan. Ze sluit niet uit dat het musicalproject een doorstart krijgt. ‘Maar je begrijpt dat als je 3,7 miljoen euro moet terugbetalen, dat alles dan een beetje ingewikkeld wordt.’