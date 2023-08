Nadine Maters RA commissaris bij voetbalclub NEC

Nadine Maters (37), partner bij Konings Maters Accountants & Adviseurs, stapt in de raad van commissarissen van NEC. De geboren Nijmeegse is al jaren nauw betrokken bij de voetbalclub.

Nadine Maters studeerde accountancy aan de UvA, waar ze ook tot register accountant werd opgeleid. Voordat ze partner werd bij Konings Maters werkte ze zeven jaar voor EY als Manager Audit Financial Services in Amsterdam. Als participant van het EY New Horizon Exchange program zat ze voor drie maanden bij EY in New York. In juni 2017 maakte ze de overstap naar Maters Accountants, het familiebedrijf dat door opa Jan was begonnen en waar ze de derde generatie was. In februari 2023 fuseerde dit accountantskantoor, het oudste van Nijmegen, met Konings & Meeuwissen (opgericht in 2000) dat sindsdien Konings Maters heet. Het kantoor heeft 120 medewerkers en vier vestigingen. Het is aangesloten bij het internationale ETL Global netwerk.

Al langer bij NEC

Nadine Maters is sinds november 2022 penningmeester van VNO-NCW Midden. Ook vervult ze al jaren functies bij voetbalclub NEC. Zo heeft ze zitting gehad in het O.S.R.N.-bestuur, alsmede in het bestuur van de maatschappelijke stichting van de club. Ze is ook bestuurslid van de stichting SCAB Beheer.