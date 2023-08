Pulsum accountants & adviseurs gaat samen met Kop of Munt

Met ingang van 1 augustus 2023 is Pulsum accountants & adviseurs onderdeel geworden van Kop of Munt. “Pulsum accountants & adviseurs en Kop of Munt zijn van dezelfde bloedgroep. Door samen te gaan met Kop of Munt krijgen we meer slagkracht”, zegt Rens Kalshoven, kantoor- en teamleider in Haarlem. “Het hele team kijkt uit naar de samenwerking met de vestigingen in Krommenie, Purmerend, Amsterdam, Hoofddorp en Laren”. Kalshoven en zijn team blijven op hetzelfde adres gevestigd in Haarlem en gaan verder onder de naam Kop of Munt Haarlem.

Klantgedreven aanpak

“Onze klanten houden hetzelfde aanspreekpunt en worden op dezelfde manier bediend als voorheen. Onze klanten kunnen nu ook gebruik maken van de aanvullende diensten en kennis van Kop of Munt”, licht Kalshoven toe. “De klantgedreven aanpak van Kop of Munt, samen met de wil om goed samen te werken met de klanten gaf direct het juiste gevoel toen we elkaar leerden kennen.” Marco Albers, sinds 2020 directeur van Kop of Munt, voegt toe: “met de komst van Rens en zijn team breiden we verder uit naar de regio Kennemerland, waardoor we klanten nog breder van dienst kunnen zijn.” Ook het team van Kop of Munt is blij met de uitbreiding naar Haarlem. “Meerdere collega’s hebben al aangegeven wat vaker in Haarlem te zullen gaan werken”, vertelt Kees Leijs, directeur en medeoprichter van Kop of Munt. “Die samenwerking onder collega’s is voor ons ook van grote waarde.”

Pulsum accountants & adviseurs is mede opgericht in 2013 door Rens Kalshoven. Met hun proactieve, persoonlijke aanpak en een sterke focus op advisering helpen zij ondernemers succesvol te zijn. Deze lijn gaat het team voortzetten onder de nieuwe naam.

Kop of Munt is opgericht in 1996 en richt zich op accountancy voor creatieve ondernemers. Door de focus op deze doelgroep groeide het kantoor uit tot 50+ medewerkers verdeeld over de vestigingen Krommenie, Amsterdam, Purmerend, Laren, Hoofddorp en Haarlem.

Op de foto v.l.n.r.: Marco Albers, Rens Kalshoven, Linda Tuijn en Kees Leijs.