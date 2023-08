Personalia | Veranderingen in directieteam Westland Accountancy

Westland Accountancy kondigt drie belangrijke wijzigingen binnen het team aan. Het huidige directieteam, bestaande uit Paul Groenewegen en Ferry Zuiderwijk, wordt vanwege het afbouwen van Peter van der Wilk uitgebreid met twee nieuwe, maar bekende gezichten: Martijn van der Zanden en Bob van der Gaag.

Bob van der Gaag

Westland Accountancy verwelkomt met enthousiasme Bob van der Gaag als waardevolle aanvulling op het (directie)team. Met 22 jaar ervaring in de financiële sector, waaronder bij gerenommeerde organisaties zoals de Rabobank en Alfa Accountants en Adviseurs, brengt Bob een schat aan expertise in de advisering over strategie, beleid, financiering, overnames, sales en marketing met zich mee.

Vanwege de geleidelijke afbouw van een van de eigenaren van het accountancykantoor, Peter van der Wilk, neemt Bob onder meer zijn verantwoordelijkheden over. Bob: “Ik geloof dat er binnen het mkb veel behoefte is aan strategisch en tactisch advies. Mijn kracht ligt in het helpen van ondernemers om meer uit hun bedrijf te halen, bedrijven te professionaliseren en het bedrijf op basis van heldere doelstellingen aan te sturen en daarmee vooruit te helpen.”

Peter van der Wilk

Na tien enerverende jaren als medeoprichter van Westland Accountancy, zal Peter van der Wilk geleidelijk zijn werkzaamheden bij het kantoor neerleggen. Zijn nieuwe focus ligt op het uitzendbureau dat hij samen met zijn zoon heeft opgestart: Wilk Personeelsdiensten.

Met het afbouwen van Peter begint een nieuwe etappe voor Westland Accountancy, maar de strategie blijft onveranderd. Ondertussen is een zeer adequate vervanger gevonden in Bob van der Gaag die een groot deel van Peters werkzaamheden zal overnemen en een plaats in het directieteam zal innemen. Bovendien verbreedt deze overdracht het speelveld voor Martijn, een van de ervaren collega’s én tekeningsbevoegd accountant, die tevens is toegetreden tot het directieteam.

Martijn van der Zanden

Na een carrière van zesenhalf jaar binnen Westland Accountancy en met zijn AA-titel ruimschoots op zak breidt Martijn van der Zanden zijn speelveld binnen het accountancykantoor uit door toe te treden tot het directieteam. Naast een vergrote focus op kwaliteitsbepaling, brengt Martijn zijn nieuwe rol meer interne betrokkenheid met zich mee. “Ik ben blij dat ik mijn kwaliteiten als accountant kan inzetten voor de continuïteit van de organisatie,” benadrukt Martijn.

Martijn is vastbesloten om bij te dragen aan de groei van Westland Accountancy en het behouden van de teamgerichte bedrijfscultuur waar het kantoor trots op is. Martijn: “Onze visie is om ondernemers te ondersteunen bij het behalen van hun doelen, en dat op een laagdrempelig wijze.”