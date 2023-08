Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

Wanneer een medewerker niet kan werken omdat hij of zij bijvoorbeeld griep heeft, is er sprake van verzuim. In dit geval spreken we over kortdurend verzuim, want een griep duurt vaak maar een paar dagen. Kortdurend verzuim is nooit helemaal te voorkomen. We spreken van langdurig verzuim als een medewerker door ziekte langer dan zes weken niet kan werken. De oorzaken van langdurend verzuim zijn vooral psychische klachten of ouderdomsklachten, maar ook klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Langdurend verzuim heeft grote gevolgen en is daarom een serieus risico voor grote en kleine ondernemers.

In dit artikel gaan we in op de meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim. Ook vindt u een aantal tips die u met uw klant kunt bespreken om uitval te voorkomen.

Psychische klachten

Stress en burn-out, maar ook depressie of oververmoeidheid zijn voorbeelden van psychische klachten. Stressvol werk met hoge taakeisen en lage autonomie (zelfstandig beslissingen nemen en taken indelen), kan leiden tot burn-outklachten. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 en Arbobalans 2022 blijkt dat zowel de emotionele belasting als het percentage medewerkers met stressvol werk in 2022 zijn gedaald. Het percentage medewerkers met burn-outklachten steeg naar 20 procent, waarbij klachten als vermoeidheid en een leeg gevoel na het werk veel werden genoemd. Ook gaf 41 procent van de medewerkers aan dat er (aanvullende) maatregelen nodig zijn voor het verminderen van de werkdruk en de werkstress.

U kunt een aantal maatregelen treffen die psychisch verzuim kunnen voorkomen. Het herkennen van psychisch verzuim is hierbij de eerste stap. Verder kunt u:

Het werkplezier bevorderen;

Zorgen voor een gezonde werkdruk;

Stress bij uw medewerkers verminderen;

Ongewenst gedrag zoals pesten tegengaan.

Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat

De tenniselleboog, specifieke pijn onder het schouderdak bij het optillen van de arm en Repetitive Strain Injury (RSI) zijn de drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat. Deze klachten brengen een groot risico op arbeidsongeschiktheid met zich mee.

Het uitvoeren van snelle, herhalende armbewegingen vergoot het risico op uitval door lichamelijke klachten. Ook tillen, dragen en het veel kracht zetten met de handen zijn belangrijke oorzaken. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft een goed overzicht van mogelijke risico’s in de onderneming van uw klant. Naast de RI&E moet uw klant een plan van aanpak opstellen met de maatregelen die ondernomen worden om mogelijke risico’s te voorkomen.

Ouderdomsklachten

Mensen worden ouder, blijven langer gezond en werken langer door. Ouderdomsklachten zijn helaas niet te voorkomen. Toch is het zinvol dat uw klant oog heeft voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor bijvoorbeeld bewegen en gezonde voeding (in de kantine) kunnen al een positieve bijdrage hebben.

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) geeft inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van de medewerker en stelt de werkgever in staat om maatregelen te nemen die de gezondheid beschermen of verbeteren. Hoewel de medewerker recht heeft op een PMO, is hij of zij niet verplicht om deel te nemen als de werkgever dit aanbiedt. In bepaalde beroepen is een medische keuring echter verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer of de ambulancezorg; waar bepaalde eisen aan de gezondheid worden gesteld.

Langdurige ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen?

Om uw klanten beter te kunnen bijstaan gaan we in het whitepaper ‘Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen’ onder andere in op de kosten van verzuim. Ook bespreken we de verantwoordelijkheden en inzet die uw klant en zijn of haar medewerker samen kunnen leveren om langdurig verzuim te voorkomen. Tot slot staat er in het whitepaper een handige controlelijst met de belangrijkste verzuimonderwerpen samengevat waarover u in gesprek kunt gaan met uw klant.

Klik op de onderstaande afbeelding om de whitepaper als pdf te downloaden. U hoeft geen gegevens achter te laten om de whitepaper te downloaden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas