Personalia | Sander Berg na 17 jaar Exact naar Bowers & Jackling

Arbeidsbemiddelaar van technisch personeel Bowers & Jackling benoemt per direct Sander Berg (53) tot financieel manager. Hiervoor werkte hij zeventien jaar in verschillende functies bij Exact Business Software, waarvan de laatste zes jaar als Senior Business Controller.

In zijn nieuwe rol is Berg, naast het efficiënter inrichten van de financiële afdeling, verantwoordelijk voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en daarmee de digitalisering van de organisatie. Hij wordt lid van het MT met als doel om binnen afzienbare tijd toe te treden tot de directie van Bowers & Jackling.

Sander Berg

Sander Berg heeft ruime ervaring in de financiële wereld. Hij begon zijn carrière als financieel administrateur bij Ordina en later was hij onder meer financieel adviseur bij Care autoschade, financieel manager bij Finesse Auto en financieel adviseur bij Aucon Automatisering. In 2006 begon Berg als financieel manager bij Exact Business Software. Na drie jaar richtte hij met succes het business control-team op voor Exact Nederland en de laatste zes jaar bekleedde hij de rol van Senior Business Controller. Vanuit deze functie overzag Berg de gehele keten, van R&D naar (product) marketing, sales, delivery tot en met customer service.