Zirkzee en Activa worden samen Wecountancy

De Zirkzee Groep en de Active Groep zijn begin dit jaar gefuseerd en hebben aan hun relaties laten weten per 1 september samen verder te gaan onder een nieuwe naam: Wecountancy.

De Zirkzee Groep is een accountants- en belastingadvieskantoor dat vorig jaar 90 medewerkers had en vestigingen heeft in Noordwijk en Gouda. Bureau Zirkzee begon in 1960 als een administratiekantoor voor kleine ondernemers, vaak werkzaam in de bouw. Inmiddels is het klantenbestand veel breder.

Activa is gevestigd in Hoofddorp en heeft 25 medewerkers. Het bedrijf startte in 1988 als Administratiekantoor De Bruin & Van der Voet en onderging in de loop der jaren diverse veranderingen. Sinds 2015 bestond de directie uit Ruud Bouman, René ’t Lam en Willem Verhoeff.

Fusie en nieuwe uitstraling

De twee bedrijven kondigen nu aan samen verder te gaan als Wecountancy: