Dirk Kuperus nieuwe partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs

Dirk Kuperus is vanaf 1 september 2023 partner bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Hij was director audit public sector bij Deloitte, het kantoor waar hij in 1998 in dienst trad. Kuperus zal vooral noord-Nederland onder zijn hoede krijgen bij Eshuis.

Kuperus komt de partnergroep van Eshuis vakinhoudelijk versterken op het gebied van de financial audit van de publieke sector. Naast zijn portefeuilleklanten zal hij ook managementtaken op zich nemen, waaronder de ontwikkeling, coaching en begeleiding van medewerkers in Groningen. Hiermee zet Eshuis een volgende stap om de dienstverlening in Noord-Nederland verder uit te bouwen en vestiging Groningen uit te breiden naar een full-service kantoor, inclusief samenstelpraktijk en fiscaliteit.

Laten excelleren van collega’s

Mirjam Struijk-Doornweerd, bestuurder van Eshuis, is verheugd met de komst van Kuperus: ‘We hebben de afgelopen jaren een stevige stap gezet in het realiseren van een volwaardige marktpositie in Noord-Nederland. Een belangrijke vervolgstap in deze mooie ontwikkeling is het uitbouwen van kantoor Groningen naar een full-service kantoor. Met de komst van Dirk kunnen wij hier nu concreet invulling aan geven. In Groningen gaat Dirk zich naast zijn portefeuilleklanten richten op talent en HR. Dat betekent onder andere het uitbouwen en ontwikkelen van het team, met oog voor kwaliteit, creativiteit, werkdruk en uiteraard werkplezier. Het laten excelleren van collega’s is waar Dirk voor staat. We kennen hem als een gedegen accountant, vaktechnisch sterk, die bovendien heel begaan is met zijn mensen. Een mensgerichte, warme persoonlijkheid die graag tijd en aandacht steekt in zijn medewerkers. Per saldo persoonlijker, onze slogan, past naadloos op hem.’

Persoonlijke benadering

Dirk Kuperus over zijn benoeming: ‘Na vijfentwintig jaar bij een Big Four kantoor heb ik ervoor gekozen om bij Eshuis aan de slag te gaan. Eshuis is groot genoeg om innovatief te zijn, impact te maken en full-service hoge kwaliteit te leveren. Maar ook compact genoeg om echt aandacht te hebben voor elkaar en onze klanten. Deze persoonlijke benadering maakt Eshuis de ultieme organisatie voor mij om op een fijne manier onze klanten van dienst te zijn. Ik ben ontzettend trots dat mij de gelegenheid is geboden om toe te treden als partner. Ik kijk ernaar uit om verder te bouwen aan de toekomst van Eshuis en van vestiging Groningen in het bijzonder.’

Over Dirk Kuperus

Dirk Kuperus (1970) uit Mussel volgde de accountancy opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde aansluitend zijn post doctorale RA-titel. Na zijn studie startte Dirk direct bij een Big Four kantoor. Hier werkte hij ruim vijfentwintig jaar, in zijn laatste rol als Director Audit Public Sector. Als accountant is hij gespecialiseerd in audits binnen de publieke sector. Dirk heeft tijdens zijn carrière een groot aantal non-profit klanten in diverse sectoren bediend, waaronder gemeentes, waterschappen en woningcorporaties. Hierdoor heeft hij een breed netwerk opgebouwd in Noord-Nederland. Hij zal in deze regio actief blijven om Eshuis ook hier te laten groeien.