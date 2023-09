Personalia | Schuiteman versterkt M&A – Corporate Finance team

Schuiteman Accountants & Adviseurs heeft het M&A – Corporate Finance team per 1 september versterkt met Erwin Roelofs en Annuska Wollf-Cuppens. Eerder dit jaar sloten Abed Aftabi en René Schipper zich al aan bij het team.

Het huidige M&A – Corporate Finance team van Schuiteman, dat onder leiding staat van Jan Louis Burggraaf en Robin van Denderen, is recent uitgebreid. Schuiteman meldt daarover: ‘De nieuwe teamleden Erwin, Annuska, Abed, en René vormen met hun diverse achtergronden in fusies en overnames, herstructureringen en due diligence een waardevolle aanvulling voor het team en zullen bijdragen aan de verdere groei van de M&A – Corporate Finance praktijk. De toename van ervaring en diversiteit binnen het M&A-team van Schuiteman positioneert het als een nog krachtigere speler in de wereld van fusies, overnames en bedrijfsadvies.’

Erwin Roelofs | Manager Corporate M&A

Met meer dan 15 jaar ervaring in de company law sector heeft Erwin een brede achtergrond in het oplossen van geschillen en juridische kwesties. Hij heeft gewerkt voor gerenommeerde organisaties als Loyens & Loeff, HVK Stevens en Liberty Mutual Insurance, en staat bekend om zijn expertise in ondernemingsrecht. Hij is in 2014 gepromoveerd op het onderzoek ‘Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen’ aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij als Assistent Professor Company Law verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Annuska Wollf-Cuppens | Manager Corporate Finance & Family Services

Annuska heeft een rijke ervaring van meer dan 20 jaar in de financiële wereld. Ze heeft haar sporen verdiend bij vooraanstaande namen zoals ABN AMRO, ING Nederland, Van Lanschot en CROP corporate finance. Haar bewezen trackrecord omvat het succesvol adviseren en begeleiden van MKB-ondernemers bij verkoop, opvolging, overnames en financieringsvraagstukken. Bij Van Lanschot heeft zij jarenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van programma’s, content en netwerkconcepten voor het familiebedrijf.

Abed Aftabi | Adviseur Corporate Finance

Met ruim 10 jaar ervaring in de investerings-, FinTech- en digitale sector brengt Abed een unieke mix van bedrijfsstrategie en due diligence-expertise. Hij heeft gewerkt als Seed Funding Programme Manager bij BDO en heeft ervaring opgedaan bij beursgenoteerde bedrijven in Iran. Zijn passie ligt in het strategisch begeleiden van startups om nieuwe kansen te identificeren en te ontwikkelen.

René Schipper | Junior Analyst Corporate Finance

Met ruim 4 jaar ervaring in de financiële branche ligt René’s focus op het ondersteunen bij aan- en verkooptrajecten. Hij heeft aan verschillende trajecten gewerkt bij investeringsmaatschappij Cerberus Global Investments en heeft eerdere rollen vervuld bij De Heus Voeders B.V. en Vijzelaar.com.