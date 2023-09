Personalia | Life science-accountant breidt directie uit

Sander Verbaarschot is toegetreden tot de directie van Nelisca, een accountantskantoor uit Oss dat zich richt op start-up- en scale-up-ondernemers in life science en biowetenschappen.

Verbaarschot (rechts op de foto naast oprichter Henk Groen) werkte in het verleden onder meer bij HLB Van Daal & Partners en was sinds november 2020 in dienst bij Nelisca als general manager en fiscalist. De benoeming houdt verband met de groeiambities van het kantoor. ‘Door de uitbreiding van de directie geven wij gehoor aan de groeiende vraag naar ontzorging en hulp voor starters op met name administratief en fiscaal gebied.’

‘Eervol werk’

Nelisca, actief met negen medewerkers, is gevestigd op het Pivot Park in Oss. ‘Nederland is een echte broedplaats voor farmaceutische en medische innovaties. Het is eervol werk om daar als accountancykantoor bij betrokken te zijn. Onze (inter)nationale klanten waarderen onze specifieke kennis en ervaring in deze branche enorm. Start-ups weten ons meer en meer te vinden. Ik heb het bedrijf mee helpen opbouwen met Henk Groen en mijn collega’s en ben trots op hun vertrouwen in mij als directielid. Door nu formeel toe te treden als bestuurder, kan ik me vol focussen op de groeiambities van ons kantoor.’