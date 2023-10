Zo berekent u de werkgeverslasten voor uw klant

Naast het loon van de medewerkers betaalt uw klant als werkgever nog een aantal andere werkgeverslasten. Het gaat hier om de zaken die bovenop het loon komen. Bent u benieuwd om welke kosten het precies gaat? En hoe u de totale werkgeverslasten berekent? Sazas heeft het voor u uitgezocht.

Wat zijn werkgeverslasten?

De werkgeverslasten zijn de wettelijk verplichte kosten die uw klant betaalt naast het salaris van zijn of haar medewerkers. Deze lasten bestaan uit het vakantiegeld (minimaal acht procent) en de volgende loonheffingen:

Loonbelasting;

Premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz);

Premies werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW);

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (werkgeversheffing en soms de bijdrage Zorg­verzekeringswet).

Aanvullende werkgeverslasten

Naast de verplichte kosten voor werkgeverslasten, zijn er nog een aantal andere zaken. Deze worden bijvoorbeeld bepaald in de cao of bij de persoonlijke arbeidsovereenkomst die uw klant maakt met zijn of haar medewerker. Voorbeelden hiervan zijn:

Een pensioenregeling;

Reis- en verblijfskosten;

Onkostenvergoedingen;

Secundaire arbeidsvoorwaarden (dertiende maand, leaseauto, laptop);

Personeels­verzekeringen (verzuim­verzekering);

Werkplek, werkkleding en andere voorzieningen voor het personeel;

Werving en selectie van nieuw personeel;

Het opleiden van medewerkers.

Werkgeverslasten meeverzekeren binnen de verzuimverzekering

Wordt een medewerker van uw klant ziek? Dan is uw klant verplicht om naast het brutoloon ook de werkgeverslasten door te betalen. Dit is ongeveer tussen de 20 procent en 35 procent van het brutosalaris. Bij Sazas kunnen deze werkgeverslasten worden meeverzekerd binnen de verzuimverzekering.

Zo kunt u de werkgeverslasten voor uw klant berekenen

U kunt de werkgeverslasten voor uw klant berekenen door alle kosten van zijn of haar medewerkers op een rij te zetten en bij elkaar op te tellen. Probeer rekening te houden met de afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao van uw klant. Bekijk ook het personeelshandboek en de persoonlijke arbeidscontracten om een compleet beeld te krijgen van de werkgeverslasten van uw klant.

