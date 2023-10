Personalia | Twee directeuren benoemd bij Vallei Accountants

Sanny Brunekreeft en Rachid Achahbar zijn per 1 oktober tot respectievelijk directeur bedrijfsvoering en directeur audit benoemd bij Vallei Accountants. Dat meldt eigenaar Marfred de Leeuw op LinkedIn.

Vallei Accountants

Vallei Accountants werd in 2009 opgericht door Marfred de Leeuw. Het accountantskantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Barneveld en Woudenberg en een team van ongeveer 140 professionals. De Leeuw: ‘14 jaar geleden ben ik als jonge enthousiaste accountant begonnen aan het avontuur; vanuit huis een accountantskantoor beginnen. Met een super gemotiveerd team hebben we gebouwd aan een club met inmiddels meer dan 150 collega’s bij Vallei Accountants, Vallei Accountants Agri en Vallei Accountants Audit!’

Doorgroeien

Door de groei van zijn organisatie is Vallei inmiddels toe aan de benoeming van een directie, licht De Leeuw toe: ‘Directeuren zijn niet nodig, heb ik altijd gedacht… Met dank aan alle collega’s is dat ook lang gelukt. Om gecontroleerd door te groeien, gaan we mee in wat onze organisatie nodig heeft. Dat betekent een nieuwe stap! Ik ben blij om te kunnen aankondigen dat per 1 oktober tot directeur bedrijfsvoering is benoemd: Sanny Brunekreeft en tot directeur Audit: Rachid Achahbar MSc RA. Ik zie uit naar de samenwerking met hen. Vallei Accountants en Private Equity? Nee, dat is geen goede combinatie. We bouwen zelf door.’