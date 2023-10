SRA herziet Handboek Samenstellings- en adviespraktijk

Het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk is herzien. Niet alleen de naam is gewijzigd, ook inhoudelijk is een aantal zaken aangepast. Een belangrijke aanvulling in het herziene handboek is de wijze waarop opdrachten binnen een kantoor moeten worden uitgevoerd.

Dit was volgens SRA niet altijd duidelijk of concreet genoeg. In de nieuwe editie van het handboek – net als in het Handboek Kwaliteit – staat beschreven welke onderdelen minimaal kantoorspecifiek moeten worden gemaakt. De vorige editie van het handboek verscheen op 28 maart 2022.

Kantoren moeten hun werkwijze op in elk geval vijf punten aanpassen.

Als u geen berekening maakt voor de kwantitatieve materialiteit, dan geeft u dat in hoofdstuk 4 aan. U geeft ook aan welk werkprogramma en pakket uw kantoor gebruikt voor samenstellingsopdrachten. Als u de risicogerichte aanpak van de samenstellingsopdracht niet hanteert, kunt u hoofdstuk 7 van het handboek verwijderen. Als uw kantoor Standaard 4400-opdrachten uitvoert, moet worden opgenomen hoe u de kwaliteit van dit type opdrachten borgt. Wanneer uw kantoor ook aangifte-plus opdrachten uitvoert, neemt u in hoofdstuk 9.2 de criteria op wanneer dit type opdracht kan worden uitgevoerd..

De nieuwe versie (26 oktober 2023) kent nog meer wijzigingen ten opzichte van de vorige editie:

Duurzaamheid en IT zijn verwerkt bij het inzicht in de activiteiten van de onderneming.

De werkprogramma’s zijn afzonderlijk opgenomen op de SRA-website en niet langer in dit handboek verwerkt.

Hetzelfde geldt voor de FAQ’s, tuchtrechtuitspraken en uitkomsten uit de SRA-reviews. Deze zijn in een afzonderlijke praktijkhandreiking ‘Ervaringen met samenstellingsopdrachten’ opgenomen.

Het hoofdstuk over de bijlage bij de IB is uitgebreid met andere type mkb-opdrachten. Ook is een hoofdstuk opgenomen over 4400-opdrachten.

Kwaliteitssysteem

Elke kantoor moet zijn kwaliteitssysteem zo inrichten dat deze passend is bij de aard en omvang van de opdrachten van het kantoor. Dat kan via een handboek, maar verplicht is die vorm niet, ook andere vormen zijn mogelijk. Die worden in de nieuwe versie toegelicht.



Download het Handboek Samenstellings- en adviespraktijk